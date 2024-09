Feijóo y sus 'barones' se comprometen en un documento a tratar la financiación solo en "foros multilaterales"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus 'barones' territoriales buscarán este viernes exhibir una foto de unidad con la financiación autonómica y denunciarán el intento de "división" que, a su juicio, pretende el Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que la financiación singular de Cataluña puede extenderse a otras comunidades. Con este objetivo, han pactado un documento que suscribirán este viernes en el que se comprometen a tratar la financiación solo en "foros multilaterales". A esta 'cumbre autonómica', que arrancará a las 11.00 en el Palacete de los Duques de Pastrana, acudirán los 11 presidentes autonómicos del PP, los presidentes de Ceuta y Melilla, y el vicepresidente de Canarias. Aparte de Feijóo, están previstas las comparecencias de cada uno de los presidentes a su término, como sucede cuando se convoca una Conferencia de Presidentes, una exigencia constante del PP a Sánchez en los últimos meses. En ese encuentro, Feijóo y sus presidentes aprobarán un documento en el que condenan "totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda". Además, se comprometerán a "no romper la multilateralidad en ningún supuesto". "Tanto la actualización del sistema como cualquier cuestión relacionada con el mismo deben abordarse entre todos, a través de los cauces democráticos, para asegurar la igualdad de todos los españoles en el acceso a sus servicios públicos: no mediante encuentros arbitrarios, a capricho del Gobierno central y a puerta cerrada, sino en los foros legalmente constituidos", reza un extracto del texto, que ha adelantado 'El Mundo' y al que ha tenido acceso también Europa Press. En el caso de la financiación, prosigue el PP, el foro es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Nos reivindicamos como presidentes autonómicos a la vez que ciudadanos españoles que creen en un país diverso y unido, y, si otros dirigentes socialistas han renunciado a su modelo de Estado, nosotros no y lo seguiremos defendiendo todos a una", añade. "NO NOS VAMOS A DEJAR ENGAÑAR, NI JUNTOS NI POR SEPARADO" Por tanto, el PP asegura en ese documento que suscribirán Feijóo y sus 'barones' que las comunidades en las que gobiernan se comprometen "a tratar estos asuntos únicamente en los foros multilaterales diseñados para ello". "No nos vamos a dejar engañar, ni juntos ni por separado", han abundado fuentes de la cúpula del PP, después de que el jefe del Ejecutivo anunciase este jueves que impulsará un sistema de financiación autonómico "más justo" en el que recibirán más recursos y que buscará duplicar el fondo de solidaridad. Se trata de un mensaje que han repetido tanto en la cúpula del PP como en sus feudos territoriales. De hecho, el pasado martes, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Feijóo ya avisó que no caerán en el enfrentamiento al que les quieren llevar a través de una "bilateralidad tramposa". Haciendo hincapié en esa multilateralidad, Feijóo y sus presidentes exigirán también la convocatoria de la Conferencia de Presidentes --que no se reúne desde 2022-- para hablar no solo de aspectos relativos a financiación sino de otros asuntos de Estado como la crisis migratoria. AYUSO PIDE NO SENTARSE CON SÁNCHEZ DE FORMA BILATERAL Esta cumbre del PP viene marcada por las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo a los presidentes del PP que no se sienten con Sánchez de forma bilateral mientras no se celebre esa Conferencia de Presidentes. A su entender, va a intentar "sobornarles" uno a uno en La Moncloa buscando "blanquear la ruptura territorial" y no pueden seguirle en "su estrategia de intentar comprar" a las comunidades. Desde 'Génova' sostienen que son sus 'barones' los que deben decidir si acuden a esas reuniones bilaterales con Sánchez, dado que son los responsables de fijar el nivel de relación institucional que consideren oportuno. "El PP nacional ni inducirá ni prohibirá ninguna reunión", han indicado fuentes de la cúpula del PP a Europa Press. Por lo pronto, el murciano Fernando López Miras ha defendido verse con Sánchez para hablar de asuntos que afectan a su comunidad, si bien ha advertido "que no cuente" con su región si lo que quiere es "establecer una negociación bilateral con los territorios para perjudicar a unos frente a otros". "Estoy deseando que me convoque para sentarme con él y poder decidirle esto a la cara", ha enfatizado. También la cántabra María José Sáenz de Buruaga ha dicho acudirá a la reunión con Sánchez pero no para negociar sobre financiación autonómica. RECHAZO AL CUPO CATALÁN Este viernes, Feijóo y sus presidentes ratificarán su rechazo a la financiación singular para Cataluña pactada entre PSC y ERC, según fuentes 'populares'. De hecho, el líder del PP ya ha anunciado que si llega al Palacio de la Moncloa derogará el "cupo separatista" por ser inconstitucional y perjudicial para las autonomías. De hecho, los 'barones' del PP ya firmaron en agosto un manifiesto conjunto en el que alertan de que los acuerdos entre PSOE y los independentistas buscan "sustituir" el Estado autonómico por un "modelo confederal asimétrico". "Es un intento ilegítimo de modificar nuestra Constitución y nuestro modelo de Estado por la puerta de atrás", dice el texto, en el que los 'barones' del PP reconocen las "particularidades" de cada comunidad autónoma en materia de financiación, pero rechazan la "desigualdad y la insolidaridad". DEFENSA DE LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES VIVAN DONDE VIVAN Feijóo y sus 'barones' quieren aprovechar esta cita para dejar clara su defensa de "la igualdad de los españoles vivan donde vivan", ya que, según los 'populares', Sánchez quiere generar "españoles de primera y españoles de segunda", poniendo en peligro servicios como la Sanidad, la Educación o las infraestructuras, según fuentes del PP. "Con la independencia fiscal pactada quien paga los platos rotos es el ciudadano de a pie", afirmó este jueves la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ya presidió este lunes una reunión con los consejeros de Presidencia y Hacienda autonómicos para avanzar en los acuerdos que se firmarán en la cumbre de presidentes de este viernes. El objetivo de esta reunión, según 'Génova', es "afianzar el compromiso conjunto de todos los presidentes autonómicos" del PP en la defensa de un "modelo conjunto para todos los españoles", con la ratificación de los principios básicos que son los pilares del sistema de financiación. DEFENSA DE LA AUTONOMÍA FISCAL DE LAS CCAA Asimismo, el PP defenderá la autonomía fiscal de las CCAA, ya que, a su entender, el Gobierno y sus socios pretenden "recortar" las políticas de bajos impuestos que defiende el Partido Popular, según los 'populares'. Los 'populares' así lo deducen tras escuchar a la vicepresidenta María Jesús Montero asegurando que el acuerdo con ERC para una financiación singular en Cataluña establece que la "solidaridad" de este sistema debe garantizar un nivel similar de servicios públicos en todas las comunidades, pero "siempre que lleven a cabo también un esfuerzo fiscal similar". Ante esas palabras, Gamarra ya le replicó: "Vamos a defender algo fundamental y es seguir garantizando la autonomía fiscal, porque detrás de todo este engaño, de toda esta compra de poder a cambio de la entrega de la igualdad y la solidaridad entre españoles, lo que también se quiere llevar a cabo es recortar la autonomía fiscal que tienen los gobiernos autonómicos".

