Capellán: "La financiación singular para Cataluña amenaza la prestación de servicios públicos de La Rioja"

El presidente del Partido Popular de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha calificado la financiación singular para Cataluña, acordada de manera bilateral de espaldas al resto de españoles, como "una medida atroz que rompe los principios constitucionales y democráticos y supone una amenaza la prestación de servicios públicos para La Rioja". Al término de la cumbre de presidentes autonómicos del PP celebrada hoy, día 6, en Madrid, el también presidente del Gobierno de La Rioja ha recordado que la mayoría del Parlamento de La Rioja, con la única excepción del grupo socialista, aprobó una propuesta planteada por el Grupo Popular contra este acuerdo de financiación bilateral para Cataluña. A este respecto, ha lamentado que los diputados socialistas "no fuesen capaces de oponerse a las directrices del Gobierno de España, a pesar de tratarse de una medida que atenta directamente contra los intereses de los riojanos". "Estamos ante una cuestión de transcendencia como es un acuerdo bilateral entre Sánchez e Illa con una financiación singular que supone una ruptura de principios constitucionales y democráticos, como son la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles y sus territorios. Además, merma los recursos al resto de comunidades autónomas, entre ellas a La Rioja", ha manifestado. En este sentido, ha añadido que "esta financiación singular supone un concierto económico que amenaza los servicios esenciales que reciben los riojanos, como la educación, la sanidad y las políticas sociales". Capellán se ha mostrado dispuesto a "utilizar todos los medios posibles para que, con el resto de España, la voz de La Rioja sea fuerte en contra de una medida que quiebra unilateralmente el modelo de financiación y que no será reversible". Junto a otros once presidentes de comunidades autónomas y a los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, Gonzalo Capellán ha aprovechado el foro "para alzar la voz y tratar, entre todos, de impedir un acuerdo que no ha tenido en cuenta al resto de los territorios afectados". En este sentido, ha realizado un llamamiento para "hacer piña y frente común para hacer entender al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no puede aprobar esta medida atroz y que no debe prosperar porque va contra el conjunto de España".

Compartir nota: Guardar Nuevo