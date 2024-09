Una vocal asegura que la elección de la nueva presidenta del CGPJ "se ha realizado sin ninguna injerencia política"

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Inés Herreros ha asegurado que la elección de la magistrada Isabel Perelló como nueva presidenta del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo es "de consenso" y que "se ha realizado sin ninguna injerencia política". En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, la vocal ha celebrado el comienzo "de un nuevo camino" y ha destacado que la tardanza en la elección, a la que se ha llegado tras numerosas intentonas, solo "responde a una cosa". "Contábamos con unos perfiles de absoluta excelencia y, bueno, pues donde hay muchos perfiles excelentes resulta complicado elegir", ha apuntado. En este contexto, Herreros ha pedido diferenciar entre una "injerencia de carácter político a lo que es una sensibilidad en cuanto a un programa o en cuanto a un proyecto para los siguientes cinco años". Ese ha sido, ha señalado, otro de los motivos por el que las negociaciones se han dilatado durante este verano. Herreros ha afirmado que el nuevo CGPJ es "un órgano con una legitimidad democrática que no había tenido en los últimos años", cuando tenía su mandato caducado. "Solo nos queda empezar a trabajar y felicitarnos porque una mujer, una mujer progresista haya sido elegida", ha añadido. En este contexto, la vocal ha anunciado que "se está trabajando" para que Perelló sea la responsable de intervenir en la apertura del año judicial de este jueves. "Vamos a trabajar para seguir, seguir llegando a acuerdos en esta línea que sean acuerdos de consenso y donde, bueno, pues se pueda trabajar con total y absoluta normalidad", ha aseverado Herreros, que ha descartado detallar cuáles serán los primeros asuntos que abordará el CGPJ. POR 16 A 4 VOTOS La magistrada Isabel Perelló se ha convertido este martes en la nueva presidenta del Supremo y del CGPJ según han pactado los vocales en un Pleno celebrado 'in extremis' tras varios intentos fallidos debido al enfrentamiento entre los bloques progresista y conservador, de acuerdo con las fuentes consultadas por Europa Press. Han sido necesarias cinco reuniones para que los 20 vocales --diez progresistas y diez conservadores-- que tomaron posesión el pasado julio se pusieran de acuerdo en la designación de la nueva cabeza del Poder Judicial. Desde los siete candidatos iniciales, finalmente este martes han destilado las candidaturas de Ferrer y Perelló, para decantarse por la segunda. Perelló fue la ponente del auto por el que el Tribunal Supremo rechazó hace un año la petición del PSOE de revisar los votos nulos de las elecciones generales del 23 de julio en la provincia de Madrid al considerar que "la mera diferencia numérica en los resultados" que se aducían en este caso (1.200 votos) no era "base suficiente" para la revisión.

