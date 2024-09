Saiz recuerda a Sumar que "han regularizado a 300.000 migrantes" en el último año y medio pero no niega debatir la ILP

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado este jueves que "las últimas dos reformas" del reglamento de extranjería "han supuesto más de 300.000 personas regularizadas en año y medio", pero no ha rechazado debatir el desbloqueo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular a medio millón de migrantes, tal y como exige Sumar. Saiz ha afirmado que "es importante no negar los debates y escucharlos con rigor" a la vez que ha resaltado la necesidad de "poner en valor las reformas para dotar de seguridad jurídica esas regulaciones". La ministra ha dado estas declaraciones después de que el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, haya emplazado al PSOE a desbloquear la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de migrantes residentes en nuestro país, que lleva meses congelada en la Cámara baja viendo cómo se prorrogan los plazos de enmiendas. "Hay que elegir y aquí no valen medias tintas", ha dicho. En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Saiz ha recordado que espera que la tercera reforma del reglamento de extranjería "vea la luz" a finales de octubre. Por otra parte, la ministra ha afirmado que el Gobierno de España se encuentra "abierto al debate" para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y ha reprochado que el Partido Popular mantiene una "postura incoherente" en materia de migración. "UN PP QUE ESTIGMATIZA A LAS PERSONAS MIGRANTES" La ministra ha criticado que el PP "estigmatiza a las personas migrantes" a través de sus representantes. En este sentido, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hable "de migrantes de primera y de segunda, como si hubiera categorías de personas" y que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "vincule la migración a la inseguridad, abrazando los mensajes más xenófobos del partido de Vox". Al mismo tiempo, Saiz ha reprochado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por sus críticas contra el PSOE por la cuestión migratoria. "No dirige correctamente su reivindicación", ha dicho la ministra, quien se ha mostrado "perpleja" por las declaraciones del líder de Coalición Canaria. "Es su socio de Gobierno, el PP, quien se negó si quiera la toma en consideración" de la reforma de la Ley de Extranjería, ha afirmado la titular de Migraciones.

