La Asamblea de Ceuta rechaza la propuesta de Vox de repatriar a los menores migrantes

La Asamblea de Ceuta ha rechazado con los votos de todos los grupos salvo Vox la propuesta de este partido para instar al Gobierno de la Nación a activar los mecanismos necesarios para la repatriación inmediata de los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Ciudad Autónoma. La diputada de Vox en Ceuta, Teresa López, ha propuesto también priorizar la expulsión de aquellos niños que hubieran delinquido o causado daños patrimoniales, ya que ha acusado al colectivo de cometer delitos como homicidios, robos con violencia o abusos sexuales. El resto de partidos han coincidido en tildar de "racistas" sus palabras. El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán (PP), ha tildado la perspectiva de Vox sobre los menores como "xenófoba y criminalizadora". Ha señalado que los balances de criminalidad en Ceuta han disminuido "año tras año". "Ceuta ha atendido a más de 3.068 menores entre 2019 y 2023, y de todos esos, solo 153 han estado implicados en delitos, la mayoría de ellos por infracciones leves", ha explicado Gaitán. También la diputada del partido localista MDyC y vicepresidenta de la Asamblea, Fatima Hamed, ha rechazado las palabras de López: "Me resulta vergonzoso que usted sea paisana mía y diga que Ceuta es una ciudad invivible, lo cual es total y absolutamente falso". La diputada de Vox ha aludido al Real Decreto 557/2011 y la Ley Orgánica 4/2000 para defender que el marco legal español contempla la repatriación de los niños extranjeros solos. Por su parte, Gaitán ha matizado que tal decisión no puede tomarse a la ligera: "El procedimiento para la repatriación de menores es complejo y está sujeto a diversas normativas nacionales e internacionales que buscan, ante todo, la protección del menor". Según el consejero, con competencias en el Área de Menores, en los últimos años, se han abierto más de 600 expedientes de repatriación, pero el proceso ha sido complicado debido a la falta de colaboración por parte de Marruecos, que no ha remitido los informes necesarios sobre las circunstancias familiares de los menores. Además, ha señalado que la legislación vigente establece que los menores tienen derecho a ser escuchados y a decidir si desean o no retornar a su país de origen. "Este es un requisito imprescindible que no se puede eludir, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo". El diputado del PSOE Sebastián Guerrero ha acusado a López de intentar "disfrazar de legalismo un discurso de odio". Fatima Hamed le ha recordado que "nadie sale de su país, de su ciudad o de su casa por gusto o capricho. Y el portavoz del partido autonomista Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha calificado la propuesta de Vox de "racista e ilegal". Gaitán ha vuelto a manifestar la necesidad de consensuar soluciones estructurales al fenómeno de la inmigración. Entre sus propuestas, ha mencionado la importancia de establecer un procedimiento ágil y eficaz para trasladar a los niños a otras Comunidades Autónomas. PLUS DE RESIDENCIA En lo que la Asamblea de Ceuta se ha implicado de forma unánime ha sido en la aprobación de la propuesta presentada por Ceuta Ya! para incluir el Plus de Residencia en el Estatuto de los Trabajadores para obligar a todas las empresas a pagarlo a sus trabajadores. El Gobierno local se ha comprometido a trasladar el acuerdo "ante la Secretaría de Estado de Trabajo", tras oír en boca de la diputada del MDyC Nadia Mohamed que el responsable del órgano, Joaquín Pérez, se ha mostrado dispuesto a trabajar en esta cuestión después de que su partido contactara con él. El portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha calificado como "una de las injusticias más obscenas" el hecho de que muchos trabajadores no perciban el Plus por trabajar en empresas privadas cuyos convenios no lo contemplan. Como ha explicado la portavoz del PP en la Asamblea, Kissy Chandiramani, la mayoría de las empresas que no pagan el complemento son "grandes superficies" que cuentan con convenios estatales, aunque sí se benefician de su Régimen Económico y Fiscal Especial. Antes de solicitar al secretario de Estado de Trabajo que incluya el pago del Plus de Residencia en el Estatuto de los Trabajadores para hacerlo de obligado cumplimiento, Chandiramani ha anunciado que elevará la propuesta a la Mesa de Diálogo Social, para contar también con el visto bueno de sindicatos y patronal. Chandiramani ha garantizado que "va a ser fácil" llegar a un acuerdo en la Mesa, para después justificar su petición de tratar el asunto en el mencionado órgano para alcanzar la "unidad de acción". "Cuantos más seamos, antes la podremos obtener", ha dicho.

