JxCat acusa a Illa de liderar un Govern "de parte, que no es para todos"

Barcelona, 5 sep. (EFE).- El líder de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha reprochado este jueves al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que su Govern "no es para todos" al ser un ejecutivo "de parte, sólo de partido", a lo que el president le ha contestado que le exigirá todo lo que le reclame.

En su intervención en el pleno del Parlament con motivo de la comparecencia de Illa, que ha dado cuenta en la cámara catalana de la composición de su Govern y las líneas de su legislatura, Batet ha censurado que el socialista lidere "un gobierno españolista" por tener miembros que "han combatido el independentismo" y han "ido en contra del autogobierno" catalán.

Se trata, a juicio del jefe de filas de Junts, de un Govern "débil" que nace "con los pies de barro" y que presenta un problema "de debilidad y claridad": "Hay consellers que cuando les conviene dicen una cosa y luego defienden la contraria, por la silla", ha asegurado Batet en una alusión al conseller de Empresa, Miquel Sàmper, que ocupó la cartera de Interior bajo la presidencia de Quim Torra.

Pero la crítica en la que ha hecho más énfasis Batet ha sido en el carácter "sucursalista" del Govern y en el hecho de que Illa se fuese a Lanzarote, donde coincidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al poco tiempo de tomar posesión del cargo.

"Usted ha hecho el oficio del viajero, se ha dejado la tarea más importante, que es irse de vacaciones a Lanzarote con Sánchez. Ha ido antes a recibir instrucciones de Sánchez que a comparecer en el Parlament", ha espetado Batet, que también le ha reprochado el "desembarco de ministros" en su toma de posesión.

También ha lanzado críticas a sus antiguos socios de Govern, ERC, por votar a favor de la presidencia de Illa y por haber mantenido a cargos en el 'sottogoverno': "¿Estos son los valores republicanos de los que han facilitado su investidura?", se ha preguntado.

En el turno de réplica, Illa ha reprochado a Batet la "injusticia" de algunas de sus palabras y le ha espetado: "Todo lo que usted me exige a mí, me encargaré de verificar que ustedes lo cumplen en su grupo político: que ya hace 40 años que alguien quiso dar lecciones de ética, y todavía no hemos escarmentado".

Con todo, ha subrayado la "tradición política relevante" de la que Junts es "heredera", en alusión a Convergència, y por ello ha querido "tender la mano" a esta formación, sin "perder la esperanza". EFE

