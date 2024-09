C.Valencia exige a Illa que acate el Estatuto valenciano y "respete la lengua valenciana"

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha exigido este miércoles a la Generalitat de Cataluña que "acate" su Estatuto de Autonomía y "respete la lengua valenciana". "Nuestro estándar de lengua es el valenciano y se llama valenciano, al igual que nuestra Senyera tiene tres colores, el azul, el amarillo y el rojo, y nuestra tierra es la Comunitat Valenciana", ha indicado el conseller en un comunicado. Rovira ha realizado estas declaraciones tras aprobar el gobierno catalán el informe 'Situación del catalàn, del occità aranès y de la lengua de signos catalana y principales líneas de intervención en política lingüística durante la legislatura'. "Con este informe el Gobierno de Salvador Illa vuelve a hacer apología de los inexistentes 'países catalanes', incluyendo información comparativa sobre el nivel de catalán en menores de 20 años de Cataluña, Islas Baleares y Comunitat Valenciana. No se puede tolerar que hable de todas estas regiones como parte del dominio lingüístico catalán", ha añadido Rovira. En este sentido, el conseller ha señalado que "la mayoría de la sociedad valenciana rechaza que a nuestra lengua se la reconozca como catalana". "Los valencianos hace más 700 años que la denominamos lengua valenciana y valenciano. Además, la Constitución Española ampara a través de la organización territorial de España en autonomías y en nuestro Estatuto el nombre de la lengua es valenciano, que es la lengua que se habla en la Comunitat Valenciana", ha subrayado. "Es una vergüenza que el Gobierno catalán utilice los datos para comparar la situación de una lengua respecto de la otra, puesto que hace referencia a la situación del valenciano en las grandes ciudades valencianas y olvida compararla con la situación en las grandes ciudades catalanas, especialmente en Barcelona", ha añadido Rovira. "¿Qué interés tiene al remarcar esta diferencia? ¿Por qué no compara las regiones catalanas entre ellas? Como buen sociolingüista que es el conseller de Política Lingüística de Cataluña, Francesc Xavier Vila, sabrá que la situación en todo el territorio catalán es muy diversa y esto no le interesa", ha indicado José Antonio Rovira. Rovira ha subrayado que la Comunitat Valenciana "ya vivió un periodo de gobierno con el Botànic en que los dirigentes socialistas y los de Compromís pretendían denominar la lengua valenciana como valenciano/catalán. Ese gobierno perdió las elecciones, probablemente por el rechazo que generan propuestas como esa y como la de forzar la imposición de la lengua que pretendían llevar a cabo en el sistema educativo". "El actual Gobierno valenciano pretende revertir esta situación con el orgullo de sentirse valenciano y profundizar con nuestra seña y estandarte que es la lengua valenciana", ha indicado Rovira.

Compartir nota: Guardar Nuevo