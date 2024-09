Azcón avanza que los presidentes del PP defenderán la solidaridad frente al intento del PSOE de "desviar la atención"

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que todos los presidentes autonómicos 'populares' van a lanzar este viernes, en la cumbre de 'barones' convocada por el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, "un mensaje muy importante": La defensa de la solidaridad y la igualdad, frente al intento del PSOE de "desviar la atención" y de hablar de las diferentes posturas existentes en función de la comunidad autónoma. En su discurso de apertura de la Escuela de Verano del PP Aragón, se celebra los días 6 y 7 de septiembre en Tarazona (Zaragoza), Azcón ha afirmado que "el presidente de Cataluña no puede decir que defiende la solidaridad" y que los socialistas no es que "no vayan a estar de acuerdo en los criterios" de la financiación --como el envejecimiento, el gasto por habitante o el territorio--, sino que no lo están ni siquiera en los principios. "Por lo tanto, es imposible que desde el PSOE nos den lecciones o nos quieran marcar el camino, porque han tirado a la basura todo aquello que decían defender", ha aseverado. En palabras del líder de los 'populares' aragoneses, "es importante que mañana los presidentes del PP de 14 comunidades y ciudades autónomas defendamos los mismos principios y los mismos valores" porque "de solidaridad no se discute". En ese sentido, ha ahondado en que "la solidaridad forma parte esencial de lo que defiende un aragonés" y, en consecuencia, "todo aquel que defienda criterios, principios que no tengan que ver con la solidaridad, en Aragón no va a ser entendido". UN ACUERDO QUE SEA "EJEMPLO" PARA OTRAS CCAA Por ello, se ha mostrado convencido de que las fuerzas políticas aragonesas van a ser capaces de firmar un acuerdo en contra de la financiación singular para Cataluña con el que dar "ejemplo" a otras comunidades autonómas para que suscriban consensos similares. No solamente en autonomías gobernadas por el PP, sino que "también lo hagan en Asturias o en Castilla-La Mancha", con ejecutivos socialistas. El también presidente aragonés ha insistido en que la financiación es un debate "crucial", por lo que hay que redoblar esfuerzos en hacer pedagogía, porque "es la base de los servicios públicos" y "ahora a lo que nos enfrentamos es a una propuesta por parte del PSOE que lo único que busca son privilegios para una comunidad autónoma". Una financiación "privilegiada", ha continuado, que "va en contra de Aragón", ya que "si le dan más dinero a una comunidad autónoma, va en contra del dinero que le llega al resto". Una cifra que ya ha calculado para el caso aragonés y asciende a 233 millones de euros al año y hasta mil en toda una legislatura. Por tanto, "es mentira", ha subrayado Azcón, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defienda la solidaridad o un sistema de financiación justo porque lo que le interesa es "seguir manteniendo el poder en Cataluña". A este respecto, ha respondido al compromiso del presidente del Gobierno de que todas las autonomías tuvieran más dinero y ha pedido que explique por qué Aragón va a recibir en 2025 menos dinero del recibido en 2024, "casi 90 millones de euros", según los datos enviados por el Ministerio de Hacienda para elaborar los presupuestos del año próximo. "Es que las mentiras de Pedro Sánchez no se acaban nunca", ha protestado. CRÍTICAS A PILAR ALEGRÍA POR SUS DECLARACIONES En la apertura de la Escuela de Verano del PP Aragón, Azcón se ha referido a las declaraciones de la portavoz nacional del PSOE, Esther Peña, luego respaldadas por la portavoz del Gobierno, la ministra aragonesa Pilar Alegría, en las que se comparaban las ayudas al funcionamiento --bonificaciones de los costes laborales en las provincias despobladas de Teruel, Soria y Cuenca-- con la financiación singular para Cataluña. "Lo que ha pasado estos días no tiene nombre", ha dicho, dirigiéndose al presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Joaquín Juste, y a la alcaldesa de la capital provincial, Emma Buj. En ese sentido, ha señalado que, el hecho de que lo dijera una portavoz nacional que no es de Aragón se puede achacar al desconocimiento o que "alguien lo había escrito en un argumentario" y ella "lo repitió como un papagayo", pero que lo haga una ministra aragonesa, por Pilar Alegría, es "inconcebible" y "un insulto". "A Pilar Alegría, Madrid se le ha subido a la cabeza", ha afirmado Azcón, quien ha manifestado que "no puede ser que esté dispuesta a defender a Sánchez antes que a sus vecinos". Por ello, ha recalcado que Alegría "tiene que ir a Teruel" a explicar por qué compara unas ayudas al funcionamiento que suponen "algo más de 8 millones de euros" con "más de 20.000 millones de financiación privilegiada". En palabras del presidente aragonés, "la ministra aragonesa portavoz de Pedro Sánchez se permite insultar a todos los habitantes de Teruel llamándoles insolidarios, diciéndoles que no defienden la igualdad". "Yo creo que Pilar Alegría tiene un serio problema si no se desdice de esa comparación", ha concluido.

