Aragón defiende que la financiación autonómica se aborde en una Conferencia de Presidentes y no en reuniones bilaterales

El Gobierno de Aragón defiende que, como ya ha manifestado el propio presidente, Jorge Azcón, antes de una reunión bilateral con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, debe celebrarse la Conferencia de Presidentes reclamada por el PP. Fuentes del Ejecutivo autonómico han señalado a Europa Press que un asunto como la financiación, "que nos ocupa y preocupa a todos", debe tratarse en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ese sentido, Azcón ha manifestado este jueves que, en la cumbre de 'barones' convocada para este viernes por el presidente nacional del PP, todos los presidentes 'populares' van a salir en defensa de la solidaridad y la igualdad, frente al intento del PSOE de "desviar la atención" y de hablar de las diferentes posturas existentes en función de la comunidad autónoma. Una defensa de la solidaridad y de la igualdad que, a su juicio, no puede ejercer el PSOE, ya que "el presidente de Cataluña no puede decir que defiende la solidaridad". Así, los socialistas no es que "no vayan a estar de acuerdo en los criterios" de la financiación, como el envejecimiento, el gasto por habitante o el territorio, sino que no loo están ni siquiera en "los principios". "Es imposible que desde el PSOE nos den lecciones o nos quieran marcar el camino, porque han tirado a la basura todo aquello que decían defender", ha aseverado Azcón.

