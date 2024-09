Andalucía reclama al Gobierno ser declarada "tierra fronteriza" por la migración

Almería, 5 sep (EFE).- La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha sostenido este jueves que "Andalucía tiene que ser declarada tierra fronteriza por el Gobierno de España" ante la continua llegada de inmigrantes.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Almería al ser interpelada por la recepción de menores no acompañados, de forma que ha subrayado que "todos los días" llegan a las costas andaluzas migrantes a bordo de pateras, entre ellas "muchos niños y niñas".

Ha asegurado que los centros de acogida para estos menores migrantes están "desbordados" en todos los rincones de Andalucía.

"El Gobierno de España nos ha metido, por la puerta de atrás, 515 menores bajo la apariencia de mayoría de edad. Pero es que los montan en los aviones, los dejan aquí, y si te he visto no me acuerdo", ha lamentado.

Ha reconocido que Andalucía tiene un convenio con Ceuta. "Con el reparto que se produjo, eran de 30 niños, 30 menores, ya tenemos aquí en Andalucía 12 y probablemente en estos días lleguen 8 más de ese convenio", ha aclarado.

"Pero al final, nosotros somos tierra fronteriza, tenemos además los acuerdos, pero lo que ha reventado, y reventado en el sentido de desbordar, y estamos haciendo malabares para poder atenderlos, es la gestión del Gobierno de España", ha insistido.

"Son niños que necesitan comida, que necesitan ropa, que necesitan asistencia médica, que necesitan asistencia social. Niños que además no hablan nuestro idioma, a los que habrá que darles una cama en condiciones y habrá que hacerles un acompañamiento (...) Aquí se está haciendo", ha sostenido. EFE

