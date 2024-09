Rueda urge de nuevo una Conferencia de Presidentes y recuerda que Sánchez aún no lo ha recibido

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en reclamar la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, con el objetivo de abordar, entre otras, cuestiones relativas a la financiación autonómica y a la inmigración, y "no simplemente de lo que le convenga hablar al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez. Así lo ha trasladado a preguntas de los medios de comunicación en O Carballiño (Ourense), donde el dirigente popular ha advertido que Sánchez "no quiere bajo ningún concepto reunirse con los presidentes de las comunidades autónomas conjuntamente" pese a ser "su deber", antes de reiterar que la cita de mandatarios autonómicos "ya tenía que estar convocada". En este sentido, ha recriminado que "se ha excedido el plazo" y que, "cada vez es más evidente", que al presidente del Gobierno "no le interesa sentarse con las comunidades autónomas en su conjunto". "Probablemente porque no sería capaz de explicar por qué está tomando ciertas medidas para beneficiar claramente a algunas comunidades autónomas, en concreto a aquellas que lo sostienen en el gobierno a costa de las demás", ha apostillado. "Vuelvo a insistir en que se convoque cuanto antes la Conferencia de presidentes. Está muy bien hablar de vivienda, pero también hay que hablar de financiación y de inmigración para dar una acogida necesaria a las personas que están llegando. No simplemente hablar de lo que le convenga al presidente del Gobierno para no hablar de otras cosas", recalcado, a renglón seguido. De este modo, ha insistido en que "no tiene ningún sentido" no querer reunirse con todos los presidentes autonómicos y decir que "va a hablar llamando uno a uno". "ESPERANDO A SER RECIBIDO" En su propio caso, Rueda ha advertido que Sánchez "lleva diciendo mucho tiempo" lo de la comunicación con cada mandatario y él sigue "esperando a ser recibido" después de su toma de posesión como jefe del Ejecutivo autonómico tras las últimas elecciones gallegas. "Recibió a presidentes que tomaron posesión después de mí, yo tengo una carta donde decía que iba a ser recibido y sigo esperando, así que no hay ninguna novedad", ha reprochado. Así las cosas, el presidente de la Xunta ha calificado de "lamentable" el "no querer hablar con los presidentes autonómicos" porque "lógicamente hay algo que le molesta o no es capaz de explicar". Pese a ello, ha asegurado que estará "encantado" de reunirse con el presidente del Gobierno cuando sea convocado.

