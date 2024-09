López Miras pide a Montero que no se dedique a "insultar" a las comunidades y explique el pacto fiscal con ERC

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado este martes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no se dedique a insultar ni descalificar a las comunidades autónomas que reivindican una reforma del sistema de financiación y que explique en su comparecencia en el Pleno del Senado el pacto del PSC con ERC para una singularidad en Cataluña. López Miras ha reprochado a la ministra que pierda tiempo "en explicar lo que no ha pasado", por lo que le ha apelado a que detalle el pacto que también "vincula de una forma excepcional y extraordinaria al Gobierno de España". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el presidente murciano ha reiterado su defensa en una reforma del sistema de financiación autonómica que, según ha dicho, acordó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con la Generalitat en 2009 y que, desde 2013, "está caducado". López Miras ha señalado que la Región de Murcia es la más perjudicada por este sistema que, en su opinión, "hace que los españoles sean desiguales y que los murcianos están recibiendo mucho menos dinero del que necesitan por parte del Estado para las listas de espera de sanidad, para contratar a docentes, o dependencia". Así, ha dicho que el 80% de la deuda de la comunidad se debe a la infrafinanciación. Por otra parte, el dirigente del PP ha subrayado que la condonación de la deuda del Gobierno "no es la solución". "Esto es una migaja. Condonar un 20% de la deuda de la Región de Murcia y seguir infrafinanciados, es decir, seguir con un déficit en la prestación de nuestros servicios públicos, que vamos a generar más deuda, no es la solución", ha indicado. Por último, ha recordado que desde abril reclama una conferencia de presidentes autonómicos. "No se puede iniciar una negociación bilateral con Cataluña", ha reprochado, a la vez que ha reiterado que desde el Gobierno murciano piden un sistema "que no privilegie a unos españoles frente a otros".

