La Comunidad de Madrid considera que la pareja de Ayuso está "utilizando bien sus propios recursos para defenderse"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha considerado que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es "una persona que está utilizando bien sus propios recursos para defenderse de aquellos que le atacan y que tratan de enfangar el terreno del juego precisamente para tratar de erosionar la figura" de la dirigente madrileña. Así ha respondido el 'número dos' del Ejecutivo regional, a las preguntas sobre las querellas interpuestas por González Amador contra miembros de PSOE y Más Madrid por entender que llevan meses difamándole. García Martín ha considerado que el Ejecutivo central "está haciendo un uso de la maquinaria del Estado, está haciendo un uso de todos los resortes que tiene a su alcance para tratar de atacar, no de ayudar, a los particulares, a los ciudadanos". "Y aquí hay un ciudadano que en este caso lo que está haciendo es ejercer su derecho a defenderse y defender su derecho al honor y a la presunción de inocencia", ha sostenido. Se trata de querellas, a su parecer, que son presentadas para la defensa de una persona "que ha visto erosionada su propia imagen y tiene todo el derecho" a presentarlas. RITA MAESTRE: "NO NOS VAN A ACHANTAR" La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, a quien se dirige judicialmente la pareja de Ayuso, ha asegurado hoy que no se va a "dejar achantar". "Ni me van a callar, ni nos van a intimidar, ni vamos a dejar de hacer las preguntas que aún no están respondidas, ni vamos a dejar de buscar la verdad del PP de cómo utiliza el dinero de todos para el beneficio propio y del partido", ha advertido Maestre minutos antes del homenaje a los bomberos fallecidos en los Almacenes Arias hace 37 años. La líder municipal de la oposición, que ha asegurado estar "sorprendida" al conocer la denuncia por los medios, ha señalado que cuando reciba formalmente el requerimiento dará los pasos pertinentes en los tribunales. Para Maestre responde a "la estrategia clásica de la tinta del calamar del PP que, con una mano, se dedica a utilizar en beneficio propio del partido, de las empresas cercanas y de sus dirigentes el dinero público de los madrileños, como han hecho en el pasado con Gürtel, Lezo o Púnica, los sumarios judiciales que aún siguen juzgándose en esta Comunidad". "Antes, durante y ahora, el PP suele utilizar el dinero público para beneficio propio y del partido mientras que con la otra mano intentan que esto no salga a la luz (..) con amenazas e intentos de intimidar a quienes denuncian la corrupción", ha afirmado. "Pero ya lo digo, ni nos vamos a achantar, ni nos van a intimidar, ni nos vamos a callar. Yo, desde luego, no voy a dejar de hacer mi trabajo, para el que me ha elegido más de 300.000 madrileños como principal fuerza de la oposición aquí en Madrid, que es precisamente denunciar los desmanes y las presuntas corruptelas de los que gobiernan en esta ciudad y en esta Comunidad", ha zanjado. Minutos antes, su homóloga en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha asegurado que en Más Madrid están tranquilos tras las declaraciones hechas, "amparadas por la libertad de expresión", e incluso ha calificado a la pareja de Ayuso como "el mayor denunciador de la Villa de Madrid". "No nos van a intimidad", ha aseverado.

