De la Fuente y Carvajal "orgullosos" de la nominación al Balón de Oro

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El seleccionador español Luis de la Fuente y el defensa internacional del Real Madrid Dani Carvajal, reaccionaron a la nominación al Balón de Oro como mejor entrenador y mejor jugador de la temporada mostrando orgullo y sintiendo el "reconocimiento" ganen o no el galardón.

"Estoy orgulloso de estar ahí y contento por mi grupo de trabajo que me apoya y me ayuda. Sin ellos no sería nada y ese reconocimiento, en caso de ganarlo, sería compartido y un reconocimiento a todo su trabajo", reconoció Luis de la Fuente tras conocer la nominación.

El mismo orgullo mostró Dani Carvajal, consciente de que estar ya entre los finalistas es un premio por al dificultad que tiene un lateral derecho de obtener un galardón individual.

"Sé la complejidad que tiene ganar y que siendo defensa es más complicado pero se está devolviendo a España al lugar que merece en el mundo del fútbol. No sólo con nuestros dos éxitos, también el fútbol femenino, en categorías inferiores, ahora en los Juegos Olímpicos... se ve que están trabajando muy bien en la Federación, obteniendo muchos éxitos deportivos. Europa nos mira con cierta envidia porque estamos viviendo años muy exitosos", afirmó Carvajal. EFE

