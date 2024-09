PSIB, MÉS y UP califican de "burla" e "indigna" la actitud del PP balear al sostener a Le Senne como presidente

Los portavoces de los grupos parlamentarios del PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos han considerado este martes de "burla" e "indigna" la actitud del PP por haberse abstenido en la votación de remoción del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y, con ello mantenerlo al frente de la Cámara. En declaraciones a la prensa tras el pleno, el portavoz de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha señalado que siente "orgullo" de su partido por ser parte de la mayoría parlamentaria que votó a favor de la remoción de Le Senne. Además, ha considerado una "auténtica burla a la ciudadanía" el voto de los 'populares' y que, por tanto, se trata de algo que "perseguirá" a la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante "toda su carrera política". Por su parte, el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha lamentado que el PP haya decidido sostener a Le Senne al considerar que "es una persona investigada por delitos de odio en los tribunales". Así, ha subrayado que el PSIB no comprende cómo el PP ha apoyado la continuidad de Le Senne cuando Vox ha roto el pacto. "La señora Prohens es más débil", ha puntualizado antes de añadir que la presidenta del Govern "está tejiendo acuerdos, pero no se sabe con quién". Mientras, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha expresado que el PP ha provocado "el peor inicio de curso parlamentario posible" y ha considerado que el pacto con VOX está roto, pero que de todas formas continúan los acuerdos. Además, ha puntualizado que Le Senne no tiene el apoyo del Parlament ya que "la mayoría no quiere a Le Senne", y le ha pedido al PP que no acompañe "a un partido fascista", en referencia a Vox.

