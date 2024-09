PNV tiene "más dudas que nunca" de que los PGE lleguen "hasta el final" pero no cree que vaya a "caer" el Gobierno

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dicho tener "más dudas que nunca" de que el Gobierno de Pedro Sánchez llegue "hasta el final" con los presupuestos generales del Estado de 2025, si bien cree que eso no quiere decir "necesariamente" que vaya a "caer" el Ejecutivo, "conociendo al presidente", y puede continuar funcionando con cuentas prorrogadas "perfectamente". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha afirmado que, "tal y como está el patio", no sabe si "habrá presupuestos" para 2025 y, en este sentido, ha apuntado que habrá que ver "qué disposición" tienen partidos como Junts, Podemos o ERC "según vaya evolucionando este asunto". Por lo que respecta al PNV, ha explicado que su formación ya había iniciado el proceso de negociación de las cuentas para 2024, que finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez decidió no presentar, y había "cosas cerradas" que entiende que no se van a "tener que volver a reabrir", mientras que quedaban pendientes "otra serie de cosas". Aunque cree que el Ejecutivo va a presentar el presupuesto de 2025 porque "está obligado", ha asegurado que tiene "más dudas que nunca" de que se "llegue hasta el final". No obstante, ha señalado que ello no quiere decir "necesariamente" que el Gobierno "va a caer" y, "conociendo al presidente" y su "manual de resistencia", considera que "perfectamente" puede continuar "funcionando" con un presupuesto prorrogado que "era expansivo", con "algunos retoques vía reglamentaria, etcétera", y, además, porque todavía queda "el gran maná" de los fondos europeos. En este contexto, ha apuntado no cree que los presupuestos generales tengan que ser "el centro de la discusión" a partir de este mes de septiembre teniendo en cuenta que "los deberes están medio hechos" y tampoco se sabe "cómo va a acabar". NO ES UN CONCIERTO Por otro lado, Aitor Esteban ha aludido a la situación en Cataluña y ha considerado que, "depende de lo que se quiera decir" cuando se sostiene que "se ha acabado" el 'procés', se puede decir que ya había acabado "hace tiempo" y la llegada a la presidencia de la Generalitat de Salvador Illa "lo que muestra es una realidad electoral". "Hay una realidad de una sociedad muy convencida de que quiere decidir su futuro, pero en la realidad electoral del día a día son los números que son", ha planteado. En todo caso, ha advertido de que, "si el Estado piensa que el problema nacional catalán ha desaparecido, estará muy equivocado". "Va a seguir estando ahí y, además, con "un apoyo grande", que podrá ser "más mayoritario, menos mayoritario" dependiendo de "qué situación coyuntural se esté pasando". En palabras del diputado del PNV, "el problema de base sigue ahí, y hasta que no se afronte realmente, el catalán y el vasco, no tendremos una estabilidad en el marco institucional". Asimismo, Esteban ha afirmado que el acuerdo fiscal alcanzado para Cataluña entre el PSOE y ERC se diferencia de un Concierto "claramente, por mucho que le pongan un determinado nombre", algo que, a su entender, se debe "dejar claro" para "no meter el tema del Concierto en medio de la discusión y que aquí se mezcle todo en un batiburrillo". Según ha indicado, "si uno lee el acuerdo, no hay riesgo unilateral, no es un concierto, y el Cupo se basa en un porcentaje de lo recaudado, no es del gasto que vaya a hacer el Estado", aunque se le haya "querido llamar" concierto, "seguramente por esa pugna que había electoral y por sacar cabeza", y "poner un adjetivo que sobraba", en referencia a "solidario", porque el vasco "también lo es". En cualquier caso, ha recordado que "verdaderamente hay un problema financiero" en Cataluña y otras comunidades autónomas, ante el que el Estado "tendrá que replantearse". Por ello, ha considerado que "un acuerdo, en términos de financiación, es necesario para Cataluña", pero ha apelado a "no mezclar las cosas". "Si hay que hablar de la financiación catalana, que la hablen aquellos a quien les concierna, pero que no tengamos que entrar a discutir un tema que yo creo que ya está bastante asentado, pero que a algunos les encantaría remover, que es la financiación vasca y la navarra", ha insistido. El diputado vasco ha afirmado que desconoce "qué tendrá en mente" el Gobierno central en materia de financiación de las comunidades, "si es que tiene algo en mente" porque, a su entender, "todavía lo está construyendo". Por lo que respecta al PP, va a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, con "el objetivo de intentar que haya nuevas elecciones, porque cree que se le agota el tiempo" y no puede "permitirse el que se entre en una negociación de la financiación autonómica. A su entender, "habrá intereses encontrados, pero incluso dentro de miembros del Partido Popular, dependiendo en qué comunidad autónoma, porque, atendiendo a qué parámetros se tengan en cuenta, puede venir mejor a unos o a otros". Tras admitir que "es difícil llegar a un consenso" en esta materia, ha lamentado que en los "grandes temas" como este, "en lugar de decir 'vamos a intentar llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos'", en la política española "es un no constante e ir al choque".

