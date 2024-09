Nolasco (VOX) pregunta Azcón si son más importantes "sus presupuestos" o que "le peguen un machetazo a una señora"

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha preguntado al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, si son más importantes "sus presupuestos" o "que por culpa de una inmigración ilegal descontrolada le peguen un machetazo a una señora de 80 años en Zaragoza". "¿Qué es más importante?, sus presupuestos, sus cálculos, sus elecciones o que, por su culpa y por su permisividad absoluta, roben o peguen, por ejemplo, a una anciana en su querida ciudad de Zaragoza?", ha añadido. En respuesta a las palabras de Azcón en un desayuno informativo de Europa Press, en las que afirmaba que VOX, con la amenaza de no apoyar a los gobiernos del PP en las comunidades autónomas que acojan inmigrantes, "está abriendo las puertas" a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los mande para darles "la coartada", Nolasco ha instado al presidente aragonés a que deje de decir "que cuando no apoyamos al PP, estamos apoyando al PSOE". "Basta ya de manipulación, basta ya de repetir ese mantra", ha manifestado el exvicepresidente aragonés en un vídeo difundido a los medios de comunicación, en el que ha reiterado que están "en contra de la inmigración ilegal" y ha considerado "delirante" que tengan que aprobarle los presupuestos a Azcón, después de haber abandonado el Gobierno, porque la cuestión de la inmigración es "una cuestión menor". "Por eso nos fuimos del Gobierno", ha puntualizado Nolasco, en respuesta al presidente autonómico, quien ha recordado que ya habían llegado inmigrantes a Sabiñánigo y Huesca cuando él era vicepresidente. Así, Nolasco ha subrayado que "es importantísimo combatir la inmigración ilegal" y que, si están en contra del PP y del PSOE es porque están "a favor de cortar de una vez por todas la puñetera inmigración ilegal". "Vale ya de hacer ese juego de que, cuando no se apoya al PP, se está apoyando al PSOE", ha agregado.

