Lobato (PSOE-M) se ve respaldado por la militancia y defiende el trabajo de oposición frente a Ayuso

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha dicho percibir que cuenta con el apoyo de la militancia para seguir en el cargo y ha indicado que no siente que desde Ferraz se le esté intentado mover la silla, sacando pecho de un trabajo de oposición frente a Isabel Díaz Ayuso en el que "en menos de tres años" se ha "levantado el orgullo de este partido". En declaraciones a 'La Sexta' recogidas por Europa Press, el líder de los socialistas madrileños ha dicho "no haber notado" que Pedro Sánchez pueda no contar con él, ante los rumores que apuntan en este sentido, destacando que ha trabajado "con total normalidad" con Moncloa y Ferraz. El PSOE celebrará su congreso federal los días 30 y 31 de noviembre y 1 de diciembre en Sevilla, aunque la convocatoria definitiva la aprobará este sábado 7 de septiembre el comité federal. Tras el Congreso Federal se sucederán los congresos territoriales a final de año y principios del año 2025, en los que se pondrán en juego todos los liderazgos autonómicos del partido. "Hemos trabajado con total normalidad con los ministros, con la Ejecutiva Federal, y eso ha funcionado normalmente", ha subrayado el máximo líder del PSOE en la región, que ha asegurado además contar con el apoyo de la militancia. "Yo soy muy favorable a la democracia interna de plantear opciones, pero yo creo que la militancia en Madrid lo tiene muy claro, y es que por fin tomemos la decisión de consolidar proyectos que además son inclusivos, participativos, y que yo creo que nos llenan de ilusión y de fuerza a todos", ha explicado. Desde la dirección del PSOE consideran que el Comité Federal del PSOE del próximo sábado, en el que estarán presentes los líderes territoriales socialistas, puede suponer una oportunidad para mantener un debate interno sobre la financiación autonómica, después de los recelos que ha provocado el acuerdo con ERC sobre el cupo catalán en diversas federaciones autonómicas del PSOE. "EL PSOE NO ES UNA SECTA" Al respecto, el líder de los socialistas madrileños ha resaltado que el PSOE "no es una secta" que veta a alguien por dar su opinión y ha subrayado que en este cónclave defenderá la misma postura que siempre ha mantenido, la necesidad de "corresponsabilidad" en la financiación. "Tenemos que ir a un modelo que evite lo que está pasando en Madrid", donde Ayuso "baja los impuestos, perdona 1.200 millones de euros al año al 0,4% de las grandes fortunas" y, a la vez, deja a los madrileños "los últimos de toda España en educación pública, en sanidad pública y tenemos lo que tenemos en los servicios públicos". "A mí me han elegido miles de militantes del partido en Madrid que han puesto mi nombrecito en una papeleta para defender lo que es el PSOE-M, para tener la personalidad, aportar al debate, tener la sensatez de trasladar cuáles son las opiniones que tenemos en Madrid. Y eso lo voy a hacer con total naturalidad", ha defendido Lobato. En esta línea, ha subrayado que el PSOE, un partido con 145 años de historia, "no es una secta". "Es capaz de funcionar democráticamente, de escuchar, de tener visiones distintas, matices, gente que aporta desde otros puntos de vista, territorios. Eso es el PSOE, un partido muy grande gracias a eso. Y ese es nuestro trabajo. Y aquí ni se echa nadie, ni se veta nadie, ni se hace la cama a nadie por dar su opinión", ha enfatizado. "TENEMOS MUCHA TAREA EN MADRID" En cualquier caso, ha resaltado Lobato, él ha asegurado que se concentra en "la política" y en su labor de oposición al PP de Isabel Díaz Ayuso. "Aquí tenemos mucha tarea", ha subrayado el líder socialista madrileño, que ha remarcado que el PSOE-M está "dando la carita todas las semanas para que en Madrid se escuche un discurso de izquierda socialdemócrata de verdad". En esta línea, ha defendido la decisión tomada para unificar el liderazgo orgánico e institucional del partido, sin entrar a valorar si tendrá que presentarse para revalidar el cargo de secretario general de la federeación socialista madrileña. "Yo tengo la convicción de que tengo que presentarme en 2027 para acabar con 30 años del Partido Popular de Madrid. Y para que en Madrid, que es un cañón de región que tiene un potencial enorme, eso se aproveche con servicios públicos de calidad", ha indicado. "Tenemos a Ayuso enfrente, es que esto no es un jueguecito; es que aquí está la clave del debate ideológico y político, no diría solo de España, también de Europa, porque lo que tenemos enfrente es una mujer que niega la justicia social, que apuesta claramente por desmantelar los servicios públicos que nos dan cohesión social, oportunidades, tranquilidad y vida. Y esa batalla la voy a dar, la voy a dar en Madrid", ha zanjado.

