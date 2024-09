Illa reclama un debate "reposado y racional" sobre la financiación singular para Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado este lunes un debate "sereno, sensato, reposado y racional" sobre la financiación singular para Catalunya, prevista en el pacto de investidura con ERC. En una entrevista de 3Cat recogida por Europa Press, ha afirmado que no le ha sorprendido "el ruido" que se ha generado en torno a esta cuestión, y ha dicho que él no contribuirá a ello. COLABORACIÓN DE JUNTS Illa ha pedido que "todos los partidos que defienden los intereses de Catalunya colaboren con la reforma" de la ley orgánica que regula la financiación autonómica. "Me gustaría encontrar la colaboración de las formaciones que dieron apoyo a la investidura de Pedro Sánchez", ha dicho en una alusión implícita a Junts. SIN RENUNCIAR A LA SOLIDARIDAD El presidente catalán ha asegurado que el acuerdo con ERC se cumplirá, y ha afirmado que se puede lograr una financiación justa para Catalunya "sin renunciar a un principio de solidaridad con el resto de España". Para Illa, este acuerdo debe pasar por que la Agència Tributària de Catalunya recaude y gestione todos los impuestos en Catalunya y que se respete el principio de ordinalidad. Preguntado por si los presupuestos de 2025 contemplarán mayor presupuesto para la Agència Tributària de Catalunya, Illa no ha cerrado la puerta: "Si tiene que haber más dinero para desplegar la Agència Tributària, estará", ha afirmado. "El horizonte es un modelo federal, como el que hay en Alemania. No solo no perjudica a nadie, sino que favorece", ha concluido.

