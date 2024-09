Feijóo avisa a Sánchez que proponer a Escrivá es "controlar e invadir" el Banco de España: "Con nosotros que no cuenten

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que proponer al ministro José Luis Escrivá como candidato a gobernador del Banco de España implica buscar "controlar e invadir" esta institución, dado que no ofrece "garantías de independencia". "Espero que no lo hagan pero todo parece indicar que lo van a hacer. Por consiguiente, con nosotros que no cuenten en esta nueva invasión del Banco de España", ha declarado Feijóo en declaraciones a los medios tras presentar al presidente de Aragón, Jorge Azcón, en un desayuno informativo organizado por Europa Press. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pedido comparecer este miércoles en el Congreso para informar sobre el candidato propuesto por el Ejecutivo a gobernador del Banco de España, en sustitución de Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato acabó en junio. Fuentes del PP han confirmado a Europa Press que no tienen constancia de ningún otro candidato del Gobierno para convertirse en gobernador del Banco de España que no sea el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, un perfil que el primer partido de la oposición ya confirma que no apoyará. "NO SE PUEDE SER MINISTRO POR LA MAÑANA Y GOBERNADOR POR LA TARDE" Así lo ha reiterado Feijóo este martes asegurando que "no se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde". Dicho esto, ha recordado que en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habían acordado que sus miembros no hubiesen sido "nombrados cargos políticos en los últimos cinco años", un pacto que extendieron al Ministerio Fiscal. "Ahora el Gobierno vuelve a las andadas. El Gobierno vuelve a intentar controlar e invadir una institución como la del Banco de España", ha manifestado, para añadir que no pueden contar con el PP en esto. Feijóo ha alertado del "desprestigio que supondrá para el Banco de España que un Gobierno señale a un ministro como gobernador". "Creo que eso es muy malo para la independencia del Banco de España y para nuestro prestigio en el Banco Central Europeo. Y lo lamentaría profundamente", ha resaltado. "PARECE SER QUE EL GOBIERNO VUELVE A LAS ANDADAS" En este sentido, ha subrayado que esta institución "no puede ser un ministerio más del Gobierno de España". "Nunca lo ha sido y parece ser que el Gobierno vuelve a las andadas, que el Gobierno vuelva a desandar el camino que habíamos pactado, que es despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y despolitizar cualquier institución", ha lamentado. El jefe de la oposición ha destacado que si Escrivá es al final el candidato del Gobierno "no va a ofrecer garantías de independencia". "Volvemos otra vez a las andadas", ha reiterado a los periodistas tras asistir al desayuno de Europa Press.

