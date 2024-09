El PP acusa a Sánchez de promover una "purga" del "antiguo" PSOE para acallar críticas por el cupo y ve "matonismo"

El PP ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de promover una "purga" de los dirigentes del "antiguo" Partido Socialista para acallar las críticas internas por el llamado cupo catalán tras su decisión de adelantar a noviembre el Congreso Federal del PSOE. Es más, cree que la actual dirección del PSOE está demostrando su "nivel de matonismo". El PSOE anunció este lunes que su Congreso Federal se celebrará en Sevilla los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, una convocatoria que aprobará de forma definitiva este sábado el Comité Federal. El golpe de efecto de Sánchez de adelantar este cónclave se produce en medio del debate sobre el llamado cupo catalán, que ha despertado críticas en algunos cargos socialistas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que Sánchez quiere utilizar ese congreso del PSOE para llevar a cabo una "purga" dentro de su formación y acallar las críticas internas por la financiación singular para Cataluña, un pacto que busca la "sustitución del gran acuerdo constitucional del 78 por la imposición del procés del 2017", en "un arreglo revestido de confederalismo". SÁNCHEZ BUSCA "ATRINCHERARSE" "Se va a hacer lo que el Gobierno, parece ser, ha venido a llamar alinear al PSOE detrás de su amado líder, anticipando lo que va a ocurrir en ese Congreso: la purga de los dirigentes del antiguo PSOE", ha declarado Feijóo en el desayuno informativo organizado por Europa Press con el presidente de Aragón, Jorge Azcón. En parecidos términos se ha expresado después el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha señalado que la decisión de Sánchez de adelantar el Congreso del PSOE demuestra su "extrema debilidad" porque esta decisión, a su juicio, "solo tiene dos objetivos". En primer lugar, "dejar claro que no va a disolver las Cortes y que se va a atrincherar, logre o no aprobar sus leyes o tenga o no Presupuestos Generales del Estado". El segundo objetivo de Sánchez, ha proseguido, es "disciplinar públicamente a cualquier líder territorial socialista que se atreva a alzar la voz y que se atreva a cuestionar sus propios actos". En este sentido, ha dicho que "la portavoz del PSOE ya ha llegado a retar en público a sus propios líderes territoriales a hablar en contra de las propuestas de Sánchez si es que se atreven". "Ese es el nivel del matonismo de la actual dirección del PSOE de la mano de Pedro Sánchez", ha exclamado. TELLADO: "CREAR UN PSOE DE ENCEFALOGRAMA PLANO" Según Tellado, en el PSOE dicen que "quieren alinear al PSOE" pero "lo que quieren es aplanarlo" y "crear un PSOE de encefalograma plano", de forma que "nadie piense" y "nadie cuestione absolutamente nada de lo que hace y dice el presidente del Gobierno". "Crear un PSOE incapaz de rechistar ante nada, aunque eso les lleve al desastre o aunque eso suponga traicionar los principios históricos que han regido al Partido Socialista a lo largo de los últimos 40 años", ha apostillado. Tellado ha recalcado que el "responsable principal" de que el PSOE esté en la oposición en 12 de las 17 comunidades autónomas es el propio Sánchez porque "él y su política fueron el lastre que hundió a la gran mayoría de presidentes autonómicos y alcaldes socialistas" en las elecciones del año pasado. "Y ahora en vez de rectificar él, su política, quiere líderes territoriales que la defiendan más fuerte, que la defiendan a muerte ante los ciudadanos que no están de acuerdo", ha dicho, para avisar que si el PSOE sigue los pasos de Sánchez se estarán "alejando cada vez más de sus votantes". EL PSOE DISPARA "CONTRA TODO", TAMBIÉN CONTRA ÁBALOS Tellado ha criticado que en esta situación el PSOE se dedique a "disparar contra todo", "contra los jueces, contra los medios de comunicación" y "contra sus propios 'barones' si se atreven a cuestionar lo que pretende hacer Pedro Sánchez desde el Gobierno". "Y ahora dispara también contra el ex exsecretario general de Organización de su partido", en alusión al exministro José Luis Ábalos, al que "están dispuestos a quemar en la hoguera pública con tal de salvar a Sánchez". A su entender, "no se dan cuenta de que señalando a Ábalos, como ha hecho Óscar Puente, están señalando de forma directísima a Pedro Sánchez, porque Ábalos no ha sido otra cosa en estos años que el mejor ejecutor de las órdenes de Pedro Sánchez". "Y así se lo agradecen, con esa auditoría hecha pública por el ministro Puente", ha dicho, para añadir que el actual ministro de Transportes lo que debería hacer es "auditar no sólo el ministerio que hoy dirige, sino probablemente el Palacio de la Moncloa" dado que "Ábalos actuaba al dictado del presidente del Gobierno y ahora pretenden convertirlo en una cabeza de turco". EL PP DE FEIJÓO NO CONTEMPLA ADELANTAR SU CONGRESO La decisión de Sánchez de adelantar el Congreso Federal del PSOE y los cónclaves que mantendrán otros partidos políticos este otoño como ERC y Junts, ha puesto el foco en el PP y si Feijóo podría plantearse también poner fecha a un congreso ordinario. Fuentes del PP han recordado que los Estatutos del PP marcan que los congresos se celebran cada cuatro años y, por lo tanto, tocaría en abril de 2026. El último congreso del PP tuvo lugar en Sevilla en abril de 2022 y eligió a Feijóo como nuevo presidente; su celebración fue extraordinaria ya que se convocó tras la crisis interna que enfrentó a Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso. Los 'populares' no celebran un cónclave ordinario con ponencias desde 2017, cuando Mariano Rajoy estaba al frente del Partido Popular. En julio de 2018, tras ser desalojado del Gobierno por la moción de censura que promovió Pedro Sánchez, el PP celebró otro congreso extraordinario en el que Pablo Casado se impuso sobre la hasta entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

