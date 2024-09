El CGPJ se cita hoy para tratar de llegar a un acuerdo tras coincidir en ampliar el número de candidatos

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado abrir la lista de candidaturas a la Presidencia del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces con el fin de alcanzar un acuerdo "de forma inminente". Los vocales volverán a reunirse para desbloquear la situación este martes a las 10.00 horas. Según ha informado el CGPJ en una nota de prensa, la sesión del lunes transcurrió "de forma fluida y cordial con la finalidad de lograr un resultado de consenso". "Los vocales han acordado la continuidad del pleno para. La comisión de negociación seguirá trabajando en un programa a futuro para los próximos cinco años", recoge la nota. Los vocales conservadores propusieron en la reunión del lunes a sus compañeros progresistas que pudieran incluirse más candidatos a la Presidencia del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces en caso de no alcanzar un acuerdo, como así ha sido. Fuentes del sector conservador han apuntado a Europa Press que lanzaron esta propuesta a los progresistas, añadiendo que no han planteado ningún veto. Desde el sector progresista, sin embargo, señalaron que sus compañeros sí que se habrían opuesto a los tres nombres propuestos hasta el momento desde su lado: Ana Ferrer, Ángeles Huet y Pilar Teso. El Pleno en el que los vocales tratan de elegir la Presidencia del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces a solo tres días de la apertura del año judicial arrancó a las 18.00 horas del lunes. Este encuentro llegó después de que, esa misma mañana, los equipos negociadores hubieran tratado de acercar posturas. Cabe recordar que el Pleno decidió el pasado 5 de agosto no volver a reunirse hasta desbloquear la situación después de tres días de negociaciones infructuosas. El pasado miércoles el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló que los vocales "tomarán la mejor decisión" en esta nueva reunión, destacando que los candidatos son de un prestigio "indiscutible" y una trayectoria "impecable". Los candidatos a presidir el órgano de gobierno de los jueces y el Supremo son Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Los vocales llegaron a consensuar escoger entre Teso --propuesta por el ala progresista-- y Lucas --promovido por los conservadores--, pero tras varias votaciones no desencallaron el empate a 10 entre ambos candidatos.

