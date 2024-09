Sumar exige explicaciones al Ministerio del Interior por la infiltración de policías en colectivos sociales

Sumar ha reclamado al Ministerio del Interior explicaciones por las informaciones sobre la infiltración de agentes policiales en colectivos sociales y ha preguntado cuántas están activas, a qué investigaciones judiciales obedecen, y si está actuando según criterios ideológicos. Así lo ha trasladado el portavoz del grupo parlamentario, Íñigo Errejón, en la red social X y mediante una serie de preguntas parlamentarias que firma junto al diputado por Vizcaya y miembro de la Comisión de Interior, Lander Martínez Hierro. Ambos se hacen eco de una información publicada por 'El Salto' sobre un "nuevo caso de infiltración" de una agente de la Policía que, según explica, pasó veinte años infiltrada en movimientos sociales de Madrid bajo una identidad falsa. Mediante estas iniciativas, recogidas por Europa Press, Sumar pregunta al ministro Fernando Grande-Marlaska sobre cuáles han sido las motivaciones de las infiltraciones, si el Ministerio las hace suyas y qué motivos fundamentan esta medida, entre otras. "¿Qué medidas plantea el Ministerio de Interior para auditar y asegurar que no se repitan este tipo de infiltraciones, y para garantizar los derechos fundamentales de reunión y asociación y libertad de expresión recogidos en la Constitución?", es otra de us preguntas. ERREJÓN: NO VAMOS A MIRAR PARA OTRO LADO Con todo ello, Errejón ha insistido en que aunque Sumar forma parte del Gobierno, no tiene control sobre el Ministerio del Interior y desconoce si el propio Ministerio tiene control sobre los "aparatos policiales y el grado de autonomización de estos". "Pero no vamos a mirar para otro lado ni a callarnos", ha escrito en la red social X. Asimismo ha denunciado que se normalice en España que "se infiltre y se espíe siempre a los mismos sectores por sus ideas: izquierdas, independentistas, antifascistas. Que no pase en silencio, que se acabe la impunidad", ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo