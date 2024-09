Illa pide "un debate sereno" sobre inmigración ante la llegada de 200 migrantes a Tossa (Girona)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a mantener "un debate sereno" sobre inmigración, después que este lunes ha trascendido que esta semana llegarán de forma temporal a Tossa de Mar (Girona) unos 200 migrantes solicitantes de asilo, y ha recordado que son personas que tienen derechos y deberes. Lo ha dicho este lunes por la noche en una entrevista de 3Cat recogida por Europa Press, en la que ha recordado que los 200 migrantes que llegarán entre este martes y miércoles a Tossa estarán allí "entre dos semanas y un mes hasta que no se les encuentre un sitio donde puedan pasar más tiempo". "NO ES UN RIESGO" Preguntado por las palabras del alcalde del municipio, Martí Pujals, que ha tachado de desproporcionada la cifra de 200 migrantes en relación a los habitantes que tiene el municipio, Illa ha instado a un debate sereno y ha añadido que acoger a estas personas "no solo no es un riesgo, sino que enriquece". En este sentido, ha criticado "ciertos discursos en materia de inmigración" --ha negado que esta crítica se dirija al alcalde de Tossa--, y ha recordado que las personas migrantes tienen derecho de asilo. POLÍTICAS A NIVEL EUROPEO "Todos conocemos a personas que cuidan a nuestros abuelos, que hacen trabajos que la gente de aquí no quiere hacer y se debe poder poner el tema sobre la mesa. Son personas humanas, no mercancías", ha insistido. El presidente ha pedido que las políticas migratorias se diseñen a nivel europeo, y ha vuelto a remarcar la importancia de que no se produzcan "discursos fuera de lugar" en el ámbito de la inmigración.

