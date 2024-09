Canarias defenderá que los menores migrantes son competencia directa del Gobierno, que los recoge y luego entrega

El presidente del Gobierno de Canarias ha anunciado este lunes que la comunidad autónoma defenderá que las competencias sobre los menores migrantes no acompañados son competencia directa del Ejecutivo central, que en la mayoría de casos "recoge", introduce en la frontera española y luego entrega a la Comunidad autónoma, por lo que en ningún caso están desamparados. "¿Estamos hablando de devolver competencia? No, estamos hablando de un conflicto positivo de competencias, porque la ley del 96 habla de que el menor es competencia de la comunidad autónoma si está abandonado. Pero estando bajo la guardia del Estado, no está ni abandonado ni está, por supuesto, en una situación de desamparo. Por lo tanto, no es competencia de la comunidad autónoma, es competencia del Estado", ha aseverado Clavijo en declaraciones a los medios tras la celebración del pacto migratorio. Clavijo ha defendido que "un migrante que el Estado ha recogido en alta mar y lo ha traído a Canarias lo podía haber llevado a Cádiz. Es más, igual que el menor sale de El Hierro y lo llevan a Tenerife, puede salir de El Hierro e ir a Cataluña". "Da la sensación de que el gobierno de España entiende que los menores son responsabilidad de Canarias y los menores no están desamparados, no están abandonados, están bajo la tutela y la guardia del Estado porque es el Estado quien, con Salvamento Marítimo, los recoge; es el Estado quien los mete en la frontera española, en este caso, llegando a Canarias; es el Estado y la Policía Nacional quien los reseña y es el Estado quien los tiene bajo su guardia". El presidente canario ha detallado también que se ha pedido a "los servicios jurídicos que analicen" la situación y proponga todas las medidas administrativas o jurídicas posibles. "Los siguientes pasos, cuando lo analicemos nos los dirán, pero el debate jurídico puede ser en el ámbito administrativo, en el ámbito penal o en el ámbito constitucional, o en los tres ámbitos a la vez. Pero eso serán los servicios jurídicos quienes tengan que decirlo", aclaró.

