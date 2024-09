Smile rechaza la etiqueta de "buenrollistas", porque también ven "la otra cara de la vida"

Rebeca Palacios

Logroño, 1 sep (EFE).- El líder del grupo vizcaíno Smile, John Franks, ha dicho a EFE que sus canciones ofrecen una "visión esperanzadora y optimista", pero también "ven la otra cara de la vida", por lo que ha rechazado la etiqueta de "buenrollistas" que les han puesto algunos seguidores, porque puede llegar a sonar "superficial"

El quinteto Smile actúa este domingo en Logroño en el festival MUWI Rioja Music Fest, en la jornada dedicada al público familiar, tras ofrecer este sábado un concierto acústico en la nave 'Los Tinos' de Bodegas Franco-Españolas.

En este recital para un aforo de apenas 120 personas los vizcaínos optaron por un formato trío que "ha funcionado muy bien en locales de playa durante todo el verano", dentro de su gira 'Chiringuito Tour 2024'.

Sin embargo, en el concierto previsto a la hora del vermú de este domingo suben al escenario todos los miembros del grupo, de modo que la banda "gana músculo", ha explicado este músico nacido en Weymouth (Reino Unido).

Smile ya actuó en la tercera edición de este festival, en el año 2018, cuando esta banda de Getxo (Vizcaya) preparaba 'Rayo verde', su primer trabajo en español, tras cuatro discos grabados en inglés.

Al ser anglosajón, de padres ingleses, Franks ha reconocido que "el salto al castellano fue difícil", porque comenzó a componer sin usar su lengua natal "con mucho vértigo".

Sin embargo, ha recordado que la primera canción de Smile en castellano, 'Pum Pum Pum', con la que hicieron una colaboración con DePedro "funcionó muy bien" y después siguieron con 'Una y otra vez', en medio de la pandemia.

"Ahora, de las cinco canciones más escuchadas de Smile en Spotify, cuatro son en castellano, por lo que cambiar de idioma para nosotros ha sido súper positivo y en los directos me permite tener una conexión más directa con el público", ha relatado.

Este cantante ha asumido que el panorama musical ha cambiado mucho desde que se formó la banda, hace más de 17 años, y aunque a él "personalmente" no le "llega" el reguetón, ha indicado que es "un estilo más, como el rock y el pop, que lleva muchos años funcionando".

"Creo que hay un bombardeo absoluto de música, que es inabarcable, por lo que muchas cosas de calidad se nos escapan, porque no podemos atender a todo", ha reflexionado.

Por ello, cree que sin el respaldo y el apoyo de una multinacional "es muy difícil hoy en día poder hacer algo que le llegue a la gente".

Pero, a la vez, ahora también se tiene "toda la música del mundo al alcance de un 'click' en el teléfono, algo que es súper positivo a nivel cultural".

En este sentido ha reflexionado sobre la "sobre-estimulación" de los más jóvenes, que, cuando no tienen un estímulo, "se frustran, se aburren y no saben qué hacer", lo provocará "unas consecuencias" en el futuro, "porque la vida real no funciona así".

En los últimos meses, Smile ha ofrecido unos 40 conciertos en locales de playa, la mayoría ubicados en el norte de España, con lo que han conseguido "el verano más activo" desde el comienzo de su existencia como grupo, a pesar de tener que suspender sus dos primeras citas porque se rompió el peroné "surfeando" en junio.

Con el objetivo de "crecer un poco más como banda", Smile ha grabado ya cuatro canciones de su próximo trabajo, con el objetivo de completarlo antes de Navidad y lanzar su nuevo disco en abril de 2025. EFE

rpi/lml

(Foto)