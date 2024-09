El CGPJ se reúne mañana de nuevo para elegir a su presidente, tres días antes de la apertura del año judicial

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirán este lunes para tratar de elegir la Presidencia del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces tras haberse constatado avances en las negociaciones, un encuentro que se celebrará tres días antes de la apertura del año judicial. Cabe recordar que el Pleno decidió el pasado 5 de agosto no volver a reunirse hasta desbloquear la situación después de tres días de negociaciones infructuosas. Fuentes consultadas por Europa Press señalaron que este nuevo encuentro no implica que se vaya a alcanzar un acuerdo, pero reconocieron que hay algún avance y que la nueva Presidencia podría estar encaminada. El pasado miércoles el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló que los vocales "tomarán la mejor decisión" en esa nueva reunión, destacando que los candidatos son de un prestigio "indiscutible" y una trayectoria "impecable". Los candidatos a presidir el órgano de gobierno de los jueces y el Supremo son Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Los vocales llegaron a consensuar escoger entre Teso --propuesta por el ala progresista-- y Lucas --promovido por los conservadores--, pero tras varias votaciones no desencallaron el empate a 10 entre ambos candidatos. Ese fracaso les hizo volver al punto de partida, por lo que tendrán que volver a elegir entre los siete nombres.

