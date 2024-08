Temas del día de EFE España del sábado 31 de agosto de 2024

PARTIDOS PP

Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abre el curso político en Galicia, acompañado del presidente de honor del partido, Mariano Rajoy; el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, y la secretaria general de esta formación, Cuca Gamarra, junto con otros mandatarios autonómicos.

- A las 12:00 horas

PARTIDOS PSOE

Sevilla - La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, abre el curso político en Andalucía, acompañada del secretario general de los socialistas andaluces y portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas.

- A las 11:00 horas

CURSO POLÍTICO

Madrid - La próxima semana comienza el curso parlamentario, que el Gobierno de coalición afronta con la incertidumbre provocada por el difícil equilibrio de fuerzas que necesita para poder sacar adelante sus iniciativas, especialmente los presupuestos para el próximo año, debido principalmente a las reservas de los independentistas catalanes. Por Patricia Crespo.

MINISTERIO IGUALDAD

Madrid - La renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la corrección de la ley de paridad o garantizar el acceso al derecho al aborto en la sanidad pública son algunos de los principales retos en materia de igualdad en el curso político que ahora comienza.

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - La factura eléctrica de un consumidor acogido a la tarifa regulada o PVPC subirá este agosto como consecuencia del repunte de los precios en el mercado mayorista y rondará su nivel más alto desde el pasado septiembre, a pesar de la aplicación del IVA reducido del 10 %, que seguirá vigente el próximo mes.

TIEMPO VERANO

Madrid - Continúa la inestabilidad este sábado por la presencia de una vaguada atlántica junto a una dana que, en medio de la operación retorno de vacaciones, podrán dejar chubascos fuertes en amplias zonas del centro norte y nordeste, con intervalos de viento fuerte en los litorales del sureste peninsular.

ASTRONAUTA ANÁLOGA

Sevilla - La cordobesa Mariló Torres lleva toda su vida mirando al cielo. Soñaba con ser astronauta, viajar a la luna o recorrer Marte dentro de un traje especial. Lo que no sabía es que con más de 50 años y sin salir de la Tierra iba a vivir todas esas experiencias como astronauta análoga. Por Raquel Gutiérrez.

SERIES SEPTIEMBRE

Madrid - Colin Farrell se vuelve a transmutar en 'The Penguin' de DC Comics en una serie que avanza la segunda parte de The Batman, y Ruth Wilson y Michael Sean hacen lo propio con Emily Maitlis y el príncipe Andrés en 'A Very Royal Scandal', sobre la famosa entrevista de 2019 sobre su relación con Jeffrey Epstein.

RODRIGO CUEVAS

Logroño - El cantante y compositor asturiano Rodrigo Cuevas ha asegurado a EFE que "todas las artes tienen un posicionamiento político", ya que "es tan político el que se posiciona como el que no, porque no posicionarse también es una declaración de intenciones muy contundente".

AVENTURA GIRA

Fuengirola (Málaga) - El grupo latino de bachata Aventura, fundado por el artista estadounidense Romeo Santos, aterriza en el festival Marenostrum Fuengirola, primera parada de su gira europea, que le llevará también a otras ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Valencia o Bilbao, antes de visitar Países Bajos, Reino Unido o Italia.

- Concierto a las 21.30 horas

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Vimbodí (Tarragona).- GOVERN CATALUÑA.- El Govern de Illa se reúne por segundo y último día en el monasterio de Poblet, en un encuentro en el que el president Salvador Illa fija las prioridades del mandato para cada uno de sus consellers. Pl. Corona d'aragó, s/n. (Texto)

11:00h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- La vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE-Andalucía y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Juan Espadas, intervienen en el acto de inicio de curso político en Andalucía Las Setas. Plaza de la Encarnación y 'streaming' en las redes sociales del PSOE. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).- PARTIDOS PP.- El PP abre curso político con un acto presidido por el líder de esta formación, Alberto Núñez Feijóo. Carballeira de San Xusto y 'streaming' en las redes sociales del PP. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Mora de Rubielos (Teruel).- PARTIDOS VOX.- El grupo parlamentario Vox en las Cortes de Aragón se desplaza a Mora de Rubielos para mostrar su oposición a la llegada de inmigrantes irregulares.

18:00h.- Belchite (Zaragoza).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El Ayuntamiento de Belchite realiza su tradicional homenaje a los vecinos supervivientes de la Guerra Civil con un acto denominado '85 años de paz" y que homenajea a las 6.000 víctimas de la Batalla de Belchite. Teatro Municipal.

SOCIEDAD

11:00h.- Barcelona.- SEQUÍA CATALUÑA.- La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque visita los terrenos del primer tramo (Sarral – Forès) de las obras de mejora de abastecimiento de agua en la Conca de Barberà, que se inician la próxima semana. Punto de conexión con la red del Consorcio de Aguas de Tarragona 41°26'04.4"N 1°14'19.8"E: G Maps | Sarral. Conca de Barberà. (Texto)

11:30h.- Ferrol (A Coruña).- FIESTAS FERROL.- Ferrol cierra sus fiestas de verano reivindicando su hermandad con la ciudad lusa de Vila do Conde, que da nombre a una nueva plaza de la ciudad, y honrando a Ramón Pla, marqués de Amboage. Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

21:00h.- Cedeira (A Coruña).- BODAS CELTAS.- La localidad coruñesa de Cedeira acogerá la celebración del 'Lugnasad', el rito de las Bodas Celtas, a través del cual las parejas contraían matrimonio comprometiéndose a pasar todo el invierno juntos, acto que marcaba así el inicio de la estación fría. Praia da Madalena. (Foto)

22:30h.- Aínsa (Huesca).- MORISMA AÍNSA.- La localidad de Aínsa celebra La Morisma, un acto en el que se conmemoran los 1.300 años de la leyenda que fue germen de la creación del Reino de Aragón.

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- San Sebastián de los Reyes (Madrid).- ENCIERROS S.S. REYES.- Séptimo encierro de las fiestas con seis toros de Zalduendo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Pamplona.- FLAMENCO ON FIRE.- Flamenco en los Balcones con Aurora Vargas y Miguel Salado en la XI edición del festival Flamenco on Fire. Plaza Consistorial.

13:15h.- Ávila.- FESTIVAL 'CIR&CO'.- La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, asiste a la tercera jornada del XII Festival Internacional de Circo de Castilla y León 'Cir&Co 2024', que hasta el domingo incluye 326 actividades en un entorno patrimonial único Parque Atrio San Vicente. (Texto) (Foto)

17:30h.- Barcelona.- MIGUEL MILÁ.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, otorga la Medalla de Oro de la Ciudad en la familia del diseñador industrial Miguel Milá. Saló Ciutat, Ayuntamiento de Barcelona.

18:00h.- Valladolid.- TOROS VALLADOLID.- Los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, que se despide de Valladolid, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio protagonizan la primera corrida de la Feria Taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo de Valladolid, con toros de El Capea, San Pelayo y Carmen Lorenzo. Plaza de Toros. (Texto)

18:00h.- Palencia.- TOROS PALENCIA.- Los matadores Morante, Talavante y Juan Ortega lidian toros de la ganadería de José Vázquez en la tercera corrida de la Feria Taurina de San Antolín, de Palencia. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

18:00h.- Calahorra (La Rioja).- TOROS CALAHORRA.- Reses de la ganadería Ojailén para los diestros Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Cayetano Rivera. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- MÚSICA FESTIVAL.- Massive Attack regresa a Madrid cinco años después de su última actuación en la capital para cerrar junto a Sam Smith la primera edición española del festival Kalorama. Feria de Madrid. (Texto) (Vídeo)

20:00h.- Santander.- FESTIVAL SANTANDER.- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, asiste al concierto de clausura del 73 Festival Internacional de Santander. Palacio de Festivales.

20:00h.- Don Benito (Badajoz).- FESTIVAL MÚSICA.- Edición XIII del festival Rock N' Blues, que reúne en un concierto a artistas como Ariel Rot, Ricos y Famosos, Ilegales y Los Zigarros. Recinto Las Arenas.

20:45h.- Logroño.- FESTIVAL MUWI.- Amaral, Rodrigo Cuevas, Bulego y Joe Crespúsculo son algunos de los artistas que actúan en la segunda jornada del festival MUWI Rioja. Bodegas Franco-Españolas. (Foto)

21:30h.- Pamplona.- FLAMENCO ON FIRE.- Concierto 'Alzapúa II' de los guitarristas Josemi Carmona, Diego del Morao, Rycardo Moreno el Dani Morón, junto a otros artistas invitados, en la XI edición de Flamenco on Fire. Auditorio Baluarte. (Foto)

21:30h.- Fuengirola (Málaga).- AVENTURA GIRA.- El grupo latino Aventura participa en el festival Marenostrum Fuengirola, primera parada de su gira europea. Marenostrum Fuengirola. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Mérida.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto del cantante y compositor indie Mikel Izal, dentro de la programación del Stone & Music Festival. Teatro Romano.

23:00h.- Arona (Tenerife).- MÚSICA FOLCLORE.- Los Sabandeños y Los Gofiones celebran un concierto en Arona. Parque urbano Paulino Suances.

23:30h.- Pamplona.- FLAMENCO ON FIRE.- Actuación de Gema Moneo en la XI edición del festival Flamenco on Fire. Hotel Tres Reyes. (Foto)

