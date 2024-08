Tardà expresa su apoyo a Junqueras: "Es quien ofrece más prestaciones para liderar el partido"

El exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà ha expresado su apoyo al exlíder del partido y candidato a volver a liderarlo, Oriol Junqueras, porque "es quien ofrece más prestaciones para liderar el partido" por trayectoria, capacidades y por ser la persona más conocida de ERC, a su juicio. Así se ha expresado en una entrevista de 'Nació' recogida por Europa Press este viernes, en la que ha pedido a las candidaturas a liderar el partido, la de Junqueras y la alternativa, 'Nova Esquerra Nacional', que ofrezcan a los militantes y también a simpatizantes y electores "debates donde expliquen el qué y el cómo". "Queremos escuchar las ideas. La dirección se elige y después hay dos meses para las ponencias. No podemos firmar cheques en blanco o reducirlo todo a una cuestión de adhesiones personales", ha sostenido. Tardà ha dicho que hace cinco años que el partido intuía que comenzaba a ir mal, en sus palabras, porque no todos defendían la misma estrategia, y ha añadido: "Ahora se trata de ideas y de un debate congresual rico y no de enemistades personales". Además, ha reivindicado la figura del portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, a la que ha atribuido buena parte de los éxitos electorales de ERC, y ha señalado: "El gran pecado de Esquerra es que no ha sabido encontrar más 'Rufianes". "ENTRE LA ESPAÑA Y LA PARED" Preguntado por si está satisfecho de la colaboración de ERC con los socialistas en temas como Rodalies o los Presupuestos, Tardà ha sostenido: "El balance como siempre es poco satisfactorio, pero los catalanes estamos entre la España y la pared. Se tiene que hacer mejor, claro". Asimismo, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ahora no es el que quería hacer vicepresidente a Albert Rivera" y ha dicho que el trabajo del PSC es cumplir los acuerdos y la de ERC hacerlos cumplir. "Quizá ha llegado la hora de que seamos capaces de entender que para ganar mayorías autodeterministas, Esquerra tiene que ser algo más que el partido de los independentistas", ha concluido Tardà sobre el debate interno en el partido.

