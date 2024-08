Susana Díaz reclama una financiación que "garantice igualdad sin privilegios": "Ahí no cabe un concierto con Cataluña"

La expresidenta de la Junta de Andalucía y ex secretaria general del PSOE andaluz Susana Díaz ha reivindicado este viernes la "igualdad entre todos los españoles", y su apuesta por un sistema de financiación autonómica que "garantice" esa igualdad "sin privilegios", y al respecto ha sentenciado que "ahí no cabe un concierto en Cataluña". Son ideas que la actual senadora por designación del Parlamento andaluz ha defendido en el programa de Cuatro Televisión --'Todo es mentira'-- en el que colabora, recogidas por Europa Press, y al hilo de la decisión de la Ejecutiva Regional del PSOE Aragón, presidida por el expresidente autonómico Javier Lambán, de rechazar por unanimidad el acuerdo suscrito entre ERC y el PSC para la investidura del socialista Salvador Illa, que contempla una financiación singular para la administración catalana. Al respecto de esta cuestión, Susana Díaz ha aseverado que ella está "con la igualdad entre todos los españoles", y ha subrayado que "siempre" ha defendido "que los territorios no pagan impuestos, los pagan las personas", así como que "el que más gana y más tiene", debe pagar más, y los servicios públicos se deben prestar "en igualdad de condiciones donde se viva". "Desde que entré en política, siempre he llevado a gala que la cuna de uno no determina tu futuro, sino tu esfuerzo, tu mérito y tu capacidad, y la política tiene que facilitar que cuando alguien curra, se prepara, estudia, tenga las oportunidades, y esto nos lleva a que la cuna, dependiendo dónde esté, en qué territorio, vaya a tener más oportunidades que otras", y en eso "no voy a estar de acuerdo". "LAS SINGULARIDADES NO PUEDEN SER PRIVILEGIOS" Susana Díaz ha añadido que "singularidades hay y habrá siempre", pero las "singularidades no pueden ser privilegios, y si alguien quiere utilizar la palabra de una financiación singular para tener privilegios, estaré enfrente". La expresidenta de la Junta ha recordado su condición de andaluza para subrayar que "en Andalucía siempre hemos defendido que la igualdad entre todos los españoles es clave", y ha recordado el acuerdo que se alcanzó en el Parlamento andaluz en el año 2018, durante su etapa de gobierno, al que "tuvimos que llevar arrastrado al PP para que lo firmara", y hubo también que llevar "arrastrados a muchos del PSOE" para que "estuvieran de acuerdo", ha añadido. Susana Díaz ha subrayado que "ese acuerdo de financiación decía con claridad que no se podía romper la igualdad ni la equidad, y que había que garantizar en todo el país que hubiesen las mismas oportunidades con una financiación justa". La expresidenta andaluza ha dicho que su posición es "la tradicional de los socialistas, porque no soy nacionalista", y ha lamentado que el actual sistema de financiación autonómica "perjudica" a Andalucía al igual que a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña, ha añadido, si bien ha apostillado que mientras gobernó el presidente socialista que acordó dicho modelo, José Luis Rodríguez Zapatero, "se compensó" a Andalucía, pero "después llegó el PP" al Gobierno y "ahí están los resultados de la infrafinanciación" para la comunidad andaluza. Susana Díaz ha concluido argumentando que "una cosa es el modelo de financiación", que "no es bueno para Andalucía" tal como se aplica actualmente, y "otra es pedir un concierto catalán", sobre lo que ella no va a estar a favor, según ha remarcado, y ha subrayado que así se lo trasladó ella misma a Artur Mas cuando él era presidente de la Generalitat de Cataluña y ella de la Junta. "Creo en un sistema de financiación que sea justo, que sea equitativo y que garantice la igualdad sin privilegio. Y ahí no cabe un concierto en Cataluña", ha resumido Susana Díaz, que ha aludido a la reunión que este sábado mantendrá la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía para avisar de que en ese foro va a decir "lo mismo" al respecto, "porque es lo que creo", ha zanjado.

