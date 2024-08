Barco: "Han sido días muy lindos, estoy deseoso de jugar"

Sevilla, 30 ago (EFE).- El defensor argentino Valentín Barco ha declarado este viernes, en su presentación como futbolista del Sevilla, que sus primeros días en España "han sido muy lindos, en una ciudad hermosa", y está "deseoso" por debutar después de "haber entrenado bien y jugado partidos durante la pretemporada".

Barco no pudo jugar el martes en Mallorca por no haber podido ser inscrito, "un problema que pasa a todos los clubes", así que se tomó "con tranquilidad" la circunstancia porque "si miras a los lados, ves que ocurre lo mismo en toda la Liga".

El lateral zurdo cedido por el Brighton coincidió en Inglaterra con el barcelonista Ansu Fati, formado en la cantera del Sevilla, con quien "ha hablado antes de tomar la decisión de venir" para lo que también fue decisivo "una charla con el míster", Xavi García Pimienta, que le transmitió que su fútbol "se asemeja al estilo" que el técnico quiere imponer.

"Me presentaron un proyecto que me gusta y esa conversación me gustó y me hizo decantarme. Juego en toda la banda, me siento cómodo en todas las posiciones. Soy lateral, pero puedo jugar en todas las posiciones", concluyó Valentín Barco.

El director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, confirmó que el argentino es "un jugador al que seguía desde hace mucho tiempo. Se acopla por completo al estilo" de García Pimienta porque "una de sus grandes virtudes es la capacidad para entender el juego por dentro, como pide el míster". EFE

