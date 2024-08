Barbón decide no ir este año a la misa en Covadonga del Día de Asturias por discrepancias con las homilias del arzobispo

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha dicho este viernes que ha decidido no acudir este año a la misa en Covadonga del Día de Asturias, la que oficia el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, pues no oculta sus discrepancias con las últimas homilias. El dirigente asturiano ha venido asistiendo a la citada misa desde que tomó posesión del cargo en 2019, al igual que hacían sus predecesores. Las homilías de Sanz en los últimos años vienen generando polémicas en el Principado de Asturias por determinados mensajes, algo que ha venido causando malestar en la izquierda asturiana. La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, llegó a tildar este verano de "profundamente político y ultraderechista" el discurso de Sanz. Barbón ha sido preguntado desde entonces por si tenía previsto ir a la misa de Covadonga el Día de Asturias. Venía respondiendo que lo estaba pensando. Finalmente, hoy ha dicho que no lo hará y ha explicado que su ausencia busca evitar crispación. "Si el problema soy yo, no pasa nada, no voy, me sacrifico", ha dicho el dirigente asturiano en unas declaraciones realizadas en Bimenes, tras confirmar su decisión. "No estoy conforme ni estoy a gusto con lo que está pasando en los últimos años en un día tan importante para Asturias como es el día de Asturias", ha indicado, recordando Barbón que él mismo pone especial interés en que ninguna de sus intervenciones generen polémica. "Como tengo tanto respeto a Covadonga y tengo a la Santina, lo que no quiero bajo ningún concepto es que yo sea la excusa perfecta, o mi presencia sea la excusa perfecta, para generar crispación y tensión", ha argumentado. Con su decisión, Barbón busca "bajar la polarización" existente hoy día. "Asumo que esta decisión que puede sorprender o incluso molestar a alguna gente, si sirve para bajar la crispación y la tensión del Día de Asturias, a mí me sirve. Porque yo lo que quiero es que el día de la misa de la Santina se hable de la Santina, no del hecho de que el presidente estaba allí y pasó no sé qué", ha añadido.

