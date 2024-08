Sira Rego visita Palma este jueves para tratar la situación de los menores migrantes no acompañados en Baleares

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visita este jueves Palma para mantener un encuentro con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a fin de abordar la creciente llegada de menores migrantes no acompañados. Está previsto que Prohens reciba a Rego en el Consolat de Mar a las 12.15 horas y mantengan una reunión. Después, a las 13.00 horas, la líder del Govern y la ministra se reunirán con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y el director del área de Fomento de la Delegación del Gobierno, Rubén Castro, para tratar la cuestión de los menores migrantes. Rego, Prohens y Galmés ofrecerán al final una rueda de prensa para hacer balance de los encuentros. DAR VOZ A LOS CONSELLS La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado en Ibiza que en la reunión su obligación será dar voz a los consells que no han sido convocados al encuentro --solo se ha convocado al de Mallorca--, a pesar de que vaya a hablarse de inmigración ilegal, un hecho que afecta especialmente a Formentera. Prohens ha puntualizado que la agenda del encuentro la ha marcado el Gobierno central, aunque desde el Ejecutivo balear sí han convocado el 5 de septiembre una conferencia de presidentes extraordinaria para abordar la situación. La líder del Govern ha reconocido que existe una situación de emergencia, con una nueva vía de inmigración irregular procedente de Argelia y que finaliza en las Islas, donde los recursos públicos "ya están bastante tensionados y saturados". El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, por su parte, ha adelantado que reclamará al Gobierno central más recursos técnicos y económicos para atender la creciente llegada de menores migrantes no acompañados a la isla. Galmés ha lamentado igualmente que la reunió se celebre dos meses después de haberlos pedidos de manera urgente. El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, también ha criticado la "visión mallorquinista" del Gobierno central y la Delegación del Gobierno en Baleares. En un comunicado, Córdoba ya defendió que, con las competencias en la materia, "lo normal hubiera sido convocar a representantes de todas las islas y no sólo a los de Mallorca". Desde la Delegación del Gobierno en Baleares han aseverado que el Ministerio ha mantenido sucesivos contactos con el Ejecutivo autonómico para "ofrecer vías de colaboración que permitan abordar la situación específica del archipiélago tras las últimas llegadas de menores migrantes", según han explicado en un comunicado. "Cabe recordar que el Congreso de los Diputados rechazó la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, necesaria para que el Ejecutivo central pueda ayudar a los territorios con mayor presión migratoria, lo que ha obligado al Ministerio a buscar alternativas para hacer efectivo este apoyo", han asegurado. Hasta el 15 de agosto, 31.155 migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de año, 12.410 personas más (es decir, un 66,2%) que en el mismo periodo de 2023 (18.745), según el último balance del Ministerio del Interior, recogido por Europa Press. Así, en la primera quincena de agosto arribaron 2.124 personas en situación irregular.

Compartir nota: Guardar Nuevo