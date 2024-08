Sémper critica "los bandazos" de Sánchez en migración y dice que a PP se le llamaría xenófobo si habla de "deportación"

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha criticado "los bandazos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia migratoria, cuando en Mauritania habló de ofrecer trabajo a jóvenes mauritanos y en Gambia defendió las "deportaciones", algo que, si llegan a plantear los populares, se les llamaría de "xenófobos". Además, ha advertido de que el Ejecutivo no puede plantear "trágalas" y cree "preocupante y peligroso" que el Ejecutivo no tenga una política migratoria "rigurosa". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sémper ha señalado que no le suena "mejor" que Sánchez, durante visita a África, haya asegurado que es "imprescindible" el retorno de los inmigrantes irregulares, y ha dicho que le parece "extraordinariamente mal que no haya una política migratoria y el Gobierno no asuma con el rigor, con la seriedad y la profundidad necesaria un fénómeno como el de la inmigración porque se habla de derechos humanos". En este sentido, ha recordado que los populares llevan meses reclamando al Gobierno "que actúe, que convoque a las comunidades autónomas y a los partidos políticos, y que interactúe con Europa". También ha reclamado que dote de recursos a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) y que, cuando los migrantes lleguen a Europa, "tengan un trato humanitario y vivan en condiciones necesarias para que puedan desarrollar un proyecto vital y tengan un horizonte". El dirigente del PP se ha referido a la propuesta de Sánchez desde Mauritania cuando hablaba de ofrecer trabajo a 250.000 jóvenes mauritanos", mientras que ayer "decía lo contrario en Gambia" porque hablaba de repatriaciones. "¿Cuál es la política migratoria de este Gobierno?", ha añadido. A su juicio, estos "bandazos y esta forma de actuar política a base de titulares" tienen "unas consecuencias extraordinariamente negativas". "Somos muy críticos con la inexistencia de una política migratoria por el Gobierno", ha indicado. DEPORTACIONES Borja Sémper ha rechazado que el PP haya hablado de hacer "deportaciones masivas" y, si esto se basa "en una reflexión que hizo en voz alta el portavoz del Grupo popular, es inexacto". Tal como ha apuntado, Miguel Tellado "reflejó que en toda Europa, e incluso en países gobernados por la socialdemocracia, como Alemania, se están replanteando las políticas migratorias". En esta línea, ha dicho que Tellado puso énfasis en que en Italia la inmigración ilegal ha descendido un 60% "y contraponía las políticas que se están cambiando en otros países de Europa con lo que está haciendo el presidente Sánchez". "Nosotros no hablamos de deportaciones masivas en ningún caso", ha insistido. A su juicio, "hay que caminar hacia políticas que den respuesta a un drama humanitario". Tras señalar que "la extrema derecha o el populismo en general cree que el origen y el foco de todos los males es la inmigración y esto no es cierto", ha añadido que "hay un populismo de izquierdas o una posición muy irresponsable que mira para otro lado, y que cree que el fenómeno migratorio no genera ningún impacto y que es un problema que se resuelve a base de titulares". Ante ello, ha dicho que el fenómeno migratoriono se va a prolongar y que va a ser realidad en las sociedades occidentales en próximos años. "El rigor y la eficacia con la que respondamos hoy, dependerá en buena medida que no crezcan discursos populistas, xenófobos, y que la población sienta que sus gobernantes aplican políticas razonables", ha remarcado. A su juicio, "no hay una varita mágica" para resolver esto, sino que hay que implementar un conjunto de medidas, "siendo conscientes de que se habla de seres humanos, no de paquetería a repartir por comunidades autónomas, por ejemplo, en su caso, de una manera aleatoria", porque hay que proporcionarles "un recorrido vital". "El Gobierno de España ofrece a las comunidades autónomas la financiación de los menores no acompañados durante un año. ¿Y el resto?, ¿estos menores no van a tener necesidades asistenciales de todo tipo, sociosanitarias, educativas, formativas?. ¿Esto no requeriría que el presidente del Gobierno se reuniera con todos los presidentes de las comunidades autónomas para trazar una política de Estado?, nada de esto existe", ha subrayado. Borja Sémper cree que la postura del Ejecutivo central "es verdaderamente llamativa, preocupante y peligrosa". También ha destacado que "las condiciones, las infraestructuras" para acoger a migrantes "que existen en determinadas comunidades autónomas son asimétricas". Por ello, ha pedido a Sánchez que visite comunidades autónomas, como la de Le Rioja, para que vea las condiciones en las que pueden acoger a esos migrantes. "El 80% de los menores no acompañados en España están acogidos en comunidades autónomas gobernadas por el PP. Nosotros hemos ido aceptando, como es natural, la acogida de esos inmigrantes. Y llega un momento en que los presidentes de esas comunidades autónomas o las diputaciones forales en Euskadi dicen, oiga, no podemos más, no tenemos más capacidad acogida, dótenos de recursos, que haya una política de Estado bien planificada", ha indistido. En caso contrario, ha advertido de que "las condiciones en las que se somete a sus inmigrantes son inhumanas" y pueden "derivar en otros conflictos". PALABRAS DE ALBIOL Preguntado por las polémicas declaraciones sobre los migrantes del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, Sémper ha dicho que las desconoce. Albiol, a través de las redes sociales, relató que en un ferry desde Ibiza a Barcelona "habían embarcado diez hombres marroquíes" que "tenían teléfono, casi todos gafas de sol, aspecto saludable, alguno con un cuerpo de gimnasio y estaban haciéndose fotos con el signo de la victoria". Lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después. Al tiempo", advirtió el regidor el PP. El portavoz de los populares ha explicado ha dicho que él ya tomó la decisión de no pronunciarse sobre Tuits. "Creo que Twitter se ha convertido en un espacio en el que hay muy poca reflexión y muy trazo grueso", ha subrayado. Además, ha señalado que, si un dirigente del PP, como Miguel Tellado u otro, "hubiera hecho las manifestaciones que ayer hizo el señor Sánchez en Gambia y hablado de deportaciones, habría sido acusado de xenófobo". LEY DE EXTRANJERÍA A preguntas de que si puede haber un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería, ha defendido que el Gobierno "debería avenirse a negociar". "Ya sabemos que ERC y Junts no quieren más inmigrantes en Cataluña, ya lo han dicho, y por eso no aprueba Junts la reforma de la Ley de extranjería. Ya sabemos también que el PNV ha dicho que en Euskadi ya estamos saturados y que no hay opciones de acoger a más", ha explicado. Su partido, tal como ha remarcado, quiere que se dote de recursos a las comunidades autónomas para "acoger a esos inmigrantes de una manera humanitaria". Por ello, ha vuelto a exigir al Gobierno que convoque una Conferencia de Presidentes Autonómicos. "Debería hablar con Europa. Igual que Europa se implicó en las crisis migratorias en Grecia y en Italia, debería de implicarse una crisis migratoria que está sucediendo en estos momentos en España, que es puerta de entrada en Europa", ha indicado. En su opinión, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "no hecho nada". "Frontex no actúa, protegiendo también, por lo tanto, a los inmigrantes de las mafias", ha subrayado. Por ello, ha defendido que se debate "en profundidad y con rigor sobre estas materias". "El Gobierno no puede plantear trágalas en todo y también en materia migratoria", ha concluido.

