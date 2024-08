Sánchez dice que la expulsión de migrantes irregulares traslada un "mensaje desincentivador y contundente" a las mafias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles desde Dakar (Senegal) que la expulsión de migrantes irregulares traslada un "mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos", a la vez que ha asegurado que la seguridad es "una prioridad máxima". El jefe del Ejecutivo también ha reiterado su defensa de la migración circular, un esfuerzo compartido, según ha dicho, entre empresas y administraciones públicas --ha citado el Gobierno español y canario-- que sirve para generar oportunidades laborales. Así se ha pronunciado Sánchez durante la clausura de la presentación de la Alianza África Avanza, que se ha celebrado en la sede del Instituto Cervantes, donde ha indicado que con el modelo de migración circular una vez que los migrantes "adquieran esa experiencia y conocimiento" regresan "para sumar su bagaje profesional al propio desarrollo de su país de origen". Sánchez también ha subrayado que la migración regular "abre caminos para la prosperidad y para el desarrollo económico y cultural". "Es buena tanto para el país de origen como para el país de acogida", ha indicado. Por otra parte, Sánchez ha reivindicado que España apoya a Senegal en la seguridad --"Es una prioridad máxima", ha apostillado-- y, en particular, en el ámbito de la inmigración. "Vivimos un contexto complejo, todos somos conscientes de ello, marcado por la presión creciente de los flujos de salida en la ruta atlántica", ha afirmado el presidente, quien ha insistido en la continuidad y el refuerzo de las relaciones bilaterales, a la vez que ha lamentado que "desgraciadamente las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer". "Estas organizaciones no solamente juegan con las vidas de nuestros compatriotas, quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados y las esperanzas de las familias que confían en ellas, sino que también se asocian y se extienden otros delitos como tráficos ilícitos de toda clase", ha dicho. Así, ha mencionado el terrorismo, una amenaza que hay que combatir y "que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades". A este respecto, Sánchez ha señalado que para combatir estas amenazas "es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente". "Principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos", ha zanjado, para apuntar después que es una cuestión a la que obliga la legislación europea y española. Desde el Gobierno han señalado estos días que existen acuerdos de devolución con los tres países a los que Sánchez ha acudido en su gira africana, pero admiten que hay dificultades para su aplicación y ven margen de mejora.

