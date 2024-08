Pradales presenta un decálogo para un Pacto Ético por "una actividad política ejemplar" en Euskadi

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado este jueves, en el primer Consejo del Gobierno Vasco del curso político, un documento con un decálogo para alcanzar un Pacto Ético por "una actividad política ejemplar" en Euskadi, alejada de "la crispación y el insulto", que esta misma mañana se trasladará al Parlamento Vasco para que los partidos políticos "trabajen sobre él, lo enriquezcan y lo ratifiquen después". Según ha destacado, su intención no es "limitar en ningún caso la acción política de la oposición" con este pacto, que pretende "reforzar la cultura democrática" porque Euskadi viene de una situación "complicada", y no recoge expresamente la cuestión de ETA, la deslegitimación de su violencia y la autocrítica, porque considera que son "dos ámbitos distintos y diferenciables". "Este pacto contempla la ejemplaridad en el ejercicio de la actividad pública y política. Respecto a ETA y la violencia terrorista, es un principio ético anterior y superior. La posición del Gobierno y del Lehendakari, es clara; la deslegitimación absoluta del terrorismo en cualquiera de sus formas; consideración como totalmente injusta de lo que ha ocurrido en este país; reconocimiento integral de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos; construcción de una memoria inclusiva, crítica y ética, y defensa de los valores éticos y democráticos", ha añadido. Imanol Pradales, que ha comparecido en el Palacio Miramar de San Sebastián tras presidir el primer Consejo del Gobierno Vasco de este nuevo curso político, ha dicho que no se puede "mirar hacia otro lado" con lo que está ocurriendo en el ejercicio de la política, porque estas últimas décadas "la acción política ha ido perdiendo prestigio y credibilidad". HAY QUE PONER PIE EN PARED Y ALZAR LA VOZ "Todos observamos una mayor desafección hacia los partidos políticos y es también por culpa nuestra. Debemos poner pie en pared y alzar la voz, pero debemos seguir demostrando, sobre todo con hechos, que no es nuestra forma de entender la política", ha indicado. Según ha subrayado, "la gente está harta de tanta crispación, de tanto insulto, de tanta falta de ejemplaridad". "Está harta de ver cómo parte de la clase política cae en discusiones estériles, de patio de colegio, que pierde el respeto, alienta la polarización, alienta el enfrentamiento. Como Lehendakari no quiero para Euskadi lo que vemos en otros lugares", ha asegurado. Imanol Pradales de ha mostrado convencido de que "los vascos no se sienten representados de esa manera de hacer las cosas". "Es más, yo creo que la rechazamos de plano, y nos corresponde fortalecer por lo tanto nuestras instituciones, nuestra comunidad política y la cultura democrática", ha indicado. "SALTO CUALITATIVO" Tal como ya manifestó en el pleno de su investidura como Lehendakari, Pradales ha dicho que en Euskadi se tiene que dar "un salto cualitativo" y, por ello, "como primera medida", propone firmar "un pacto para el ejercicio de la política en Euskadi, por una actividad política ejemplar". Esta propuesta se la trasladó a los líderes de los principales partidos políticos vascos durante la ronda de contactos que mantuvo el pasado mes de julio en el Palacio de Ajuria Enea. "Hoy damos un paso más hacia ese objetivo", ha apuntado. El Lehendakari ha explicado que hoy ha presentado en el Consejo de Gobierno un primer documento que hará llegar esta misma mañana al Parlamento Vasco "para que todos los partidos trabajen sobre él , lo enriquezcan y lo ratifiquen después". (Habrá ampliación)

