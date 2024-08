Marlaska aboga por una migración "legal, segura y ordenada" y critica el "ruido" del PP

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado este jueves por "trabajar en la migración legal, segura y ordenada", algo que en lo que, según ha dicho, desde el Gobierno están "trabajando", y ha criticado el PP que ahora "haga ruido" con este asunto "porque es incapaz de asumir la responsabilidad y la solidaridad en sus comunidades autónomas". Grande-Marlaska se ha pronunciado de esta forma este jueves en Mérida, donde ha participado en un acto del PSOE de Extremadura junto con el secretario regional del partido, Miguel Ángel Gallardo; la presidenta del PSOE extremeño, Begoña García Bernal, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. En su intervención, Marlaska ha lamentado el "ruido" del PP en torno a la migración, que según ha dicho, "es un desafío" que enfrenta actualmente Europa, y que es necesario "abordar de una forma plural y estamos abordando de una forma plural". Para ello, el Gobierno está "luchando contra las mafias que ponen en riesgo a los migrantes que, obligados por su situación económica, se ven lanzados hacia el mundo occidental, en busca de una vida mejor", pero que por este motivo "son utilizados por todas las mafias en todos los ámbitos", ha dicho. El ministro ha destacado la necesidad de hacer una "política de migración circular, porque nosotros necesitamos migrantes", por lo que ha abogado por "trabajar en la migración legal, segura y ordenada", algo que en lo que están "trabajando". Grande Marlaska ha señalado que este asunto "es un desafío Europa-África", ya que según ha apuntado, en la actualidad, África cuenta con 1.350 millones de habitantes, y en 2030 se prevé que sean 1.750 millones de personas, mientras que cuenta con un PIB diez veces inferior al de Europa. "ADELANTAR FRONTERAS" Ante esta situación, el ministro del Interior ha explicado que España está defendiendo en Europa la necesidad de "trabajar en cooperación y coordinación al desarrollo, lo que llamamos adelantar fronteras, que no tengan necesidad de salir porque tengan los medios de vida", por lo que ha reiterado el "desafío" que esto supone. Frente a ello, Marlaska ha lamentado que el PP esté "asumiendo" los discursos de la extrema derecha, "equiparando migración a delincuencia, a criminalidad, faltando a la mínima dignidad para los menores no acompañados, los más vulnerables, llamándoles menas", tras lo que ha considerado que hablar de deportaciones masivas supone un "desconocimiento absoluto". Y es que "una cosa es retornar al ilegal y otra cosa es las deportaciones masivas", ha resaltado Marlaska, quien ha apuntado que en muchos de los países de los que salen estos migrantes, "del 15 por ciento de su PIB corresponde a las remesas de dinero que mandan esos migrantes que salieron irregularmente", por lo que ha preguntado: "¿Creéis que aceptan deportaciones masivas?". Ante esta situación, Marlaska ha considerado que "la derecha y la extrema derecha se creen que viven en el siglo XIX y que todavía África es una colonia de Europa y que puede hacer lo que quiera", y frente a ello, el Gobierno de España trabaja "en cooperación entre Europa y África y eso es lo que queremos". Por tanto, se trata de un tema "mucho más complejo", por lo que ha tachado de "absolutamente insolidario" al PP, que "no se atreve a contestar a gente dentro de su propio partido, a líderes" sobre la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para "posibilitar que los menores puedan ser redistribuidos en parámetros de solidaridad por el conjunto de España", ha dicho. DISTRIBUIDOS CON PARÁMETROS DE SOLIDARIDAD Grande Marlaska ha planteado si "costaría mucho que 6.000 menores de Canarias, 400 en Ceuta, fueran realmente distribuidos en parámetros de solidaridad por el bien de esos propios menores", con el objetivo de que "se les pueda dar todo lo que necesitan". Sin embargo "no han sido capaces", sino que "hay que ejercerlo con hechos, votando el artículo 35", ha resaltado el ministro. Grande Marlaska ha apuntado que en la actualidad "nadie habla de los mayores", ante lo que ha resaltado que en lo que va de año "han entrado menos migrantes irregulares por vía marítima que, por ejemplo, en Italia, que iba realmente a acabar con todo", ha resaltado. Por todo ello, el ministro del Interior ha reiterado que "el tema de la migración es un tema complejo, es un tema de política", que el Gobierno de España lleva haciendo seis años, por lo que ha criticado el PP que ahora "haga ruido" con este asunto "porque es incapaz de asumir la responsabilidad y la solidaridad en sus comunidades autónomas". Finalmente, y frente al "ruido" que está realizando el PP, el ministro ha resaltado que el Gobierno va "a seguir trabajando en políticas realmente que garanticen los servicios públicos del conjunto de los ciudadanos y, evidentemente, de los más vulnerables", para lo cual, garantizarán la educación y la sanidad pública universal.

