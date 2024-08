López Miras critica que Sánchez "no tiene estrategia migratoria" y lamenta los "bandazos" de un Gobierno "desnortado"

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha criticado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "no tiene estrategia migratoria", está "desnortado" y va dando "bandazos" en esta materia porque "no sabe lo que hacer". López Miras ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que este jueves ha tenido lugar en San Pedro del Pinatar con carácter deliberante y que ha inaugurado el nuevo curso político. En la rueda de prensa y al ser preguntado por la situación migratoria en España, López Miras ha considerado que lo que está haciendo Sánchez es una "barbaridad" y "nadie lo entiende". A su juicio, "el principal problema es que el Gobierno de España y Pedro Sánchez no tienen una estrategia migratoria". Por ello, ha criticado "los bandazos que está dando un Gobierno desnortado que no sabe lo que hacer y que no sabe cómo afrontar una situación complicada y una crisis como la que se está viviendo desde hace algunos meses en España". "Primero lo veíamos en Canarias, ahora lo estamos viendo en Ceuta, y el Gobierno de España no sabe lo que hacer", según López Miras, quien ha lamentado que "un día vemos a Sánchez en un país hablando de esa migración circular y otro día lo vemos hablando de deportaciones masivas". El presidente del Ejecutivo murciano ha considerado que "no se puede ser frívolo con esto" porque detrás de la inmigración "hay dramas humanos", ya que esas personas "vienen huyendo de auténticas pesadillas". A su parecer, esto requiere "una respuesta conjunta de la Unión Europea, una respuesta de Estado y también con la colaboración y con el diálogo con las comunidades autónomas". Ha reprochado que "no es serio" que Sánchez "hablase ayer de una cosa y hoy de otra para algo tan importante como la crisis migratoria". "Lo serio", a su parecer, es "sentarnos todos". A su juicio, Sánchez "tendría que estar sentado ya con la Comisión Europea porque, sin duda, el Levante y el sur de España es la frontera de África con Europa y, por tanto, es la entrada de la migración de África en Europa". Además, ha considerado que Sánchez "tendría que tener un plan para esta crisis migratoria" pero ha lamentado que "no lo tiene". "Esto requiere de rigor y de seriedad", ha concluido.

