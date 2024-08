El PSPV exige al Consell valenciano que complemente con ayudas el programa del Imserso para su "viabilidad"

El portavoz de Turismo del PSPV en Les Corts Valencianes, Mario Villar, ha exigido al Consell que preside Carlos Mazón que "complemente" con ayudas el programa del Imserso para "garantizar su viabilidad" en la Comunitat Valenciana. Así se ha pronunciado este jueves ante la "negativa" del Gobierno de Mazón "de dotar de fondos a la industria hotelera", lo que "supone que miles de valencianos y valencianas no puedan disfrutar de este servicio público con vocación social". Según ha indicado Villar en un comunicado, en 2022 el Gobierno de Ximo Puig puso en marcha una línea de ayudas de cinco millones de euros a los hoteles adheridos al Imserso para "suplementar" los fondos que este programa otorgaba a estos establecimientos. Por tanto, el diputado socialista ha denunciado que poniendo fin a este proyecto "se reducirán de forma sustancial las plazas ofertadas y perjudicará a la ciudadanía que depende de esta campaña para poder viajar". "Esta coyuntura demuestra la incapacidad del actual Consell para responder con agilidad a los acontecimientos, ya que sabían de antemano que las condiciones del programa serían como los años anteriores", ha añadido el portavoz socialista. Asimismo, Villar ha exigido al Consell una "estrategia de desestacionalización" del turismo para mantener el empleo en los meses de otoño e invierno y frenar así la fuga de talento en el sector. "Sin planificación, Mazón y su consellera de Turismo comprometen el futuro de miles de profesionales --un total estimado de 220.064-- y el 16% del PIB correspondiente a la industria turística", ha advertido. A su juicio, "el Consell ni siquiera ha planteado una alternativa para colaborar con las empresas, como fue la pionera línea de subvención de cinco millones de euros que ofreció el anterior Consell liderado por los socialistas" y ha añadido que en 2023 "sí se dieron ayudas al sector, pero recortaron el presupuesto para ello de forma sustancial". En ese sentido, el PSPV ha reclamado a Mazón que dé una "respuesta" al sector "cumpliendo con su promesa electoral de desestacionalizar el turismo en la Comunitat Valenciana, que va mucho más allá de simples ayudas directas a las empresas hoteleras". "Los datos avalan la utilidad de la colaboración público-privada con hoteles, agencias de viaje o empresas de transportes", ha dicho, y ha reivindicado la necesidad de un plan autonómico para desestacionalizar el turismo. El diputado ha pedido a Mazón y a la consellera Nuria Montes que "abandonen la crítica constante y destructiva al Gobierno de España en la que parecen haberse instalado". "TAPAR LAS VERGÜENZAS" DEL IMSERSO En respuesta al PSPV, desde Turisme Comunitat Valenciana han calificado de "inaudito" que los socialistas pidan complementar con ayudas el programa del Imserso para, a su juicio, "tapar las vergüenzas" del mismo, "cuyos responsables lo están llevando a la ruina congelando precios y haciéndolo inviable para la iniciativa privada". Así, fuentes del departamento que dirige Nuria Montes han pedido al portavoz de Turismo del PSPV en Les Corts Valencianes, Mario Villar, que explique "con quién se ha reunido para proponer hacer un año más una inyección económica a las empresas privadas en lugar de exigir corregir este programa de vacaciones subvencionadas, tal como llevan pidiendo los hoteleros desde hace muchísimos años, sin que nadie se digne a sentarse con ellos para escucharles". También le ha cuestionado "qué gestiones ha hecho con el Ministerio" para que ofrezca "un precio justo a los hoteles", una "reivindicación histórica empresarial y cuya falta de respuesta nos ha llevado al punto en el que estamos hoy". "Parece ser que la única solución para los socialistas a la crisis del Imserso pasa por pedir un esfuerzo económico adicional a los valencianos, en un contexto además de infrafinanciación crónica y mientras el Gobierno de España pacta un concierto lleno de privilegios para Cataluña", han añadido. Desde Turisme han subrayado que la aportación que el Botànic aprobó a los establecimientos hoteleros "tenía sentido en un contexto de recuperación pandémica, en el que era necesario un esfuerzo adicional para el mantenimiento de la actividad que había quedado reducida a cero por las circunstancias sanitarias". "Se trataba de una aportación temporal que, obviamente, no se puede cronificar, mucho menos para subvencionar una solución al problema creado por el Gobierno de España", han argumentado. Por ello, han considerado "increíble que, en lugar de poner el foco en los responsables del programa, en quien lo está maltratando y estrangulando", el PSPV "pretenda que sea la Administración valenciana la que tenga que salir al rescate del Imserso un año más para tapar la inoperancia de los responsables" de este programa. "Villar no parece haber entendido que la situación turística actual no es la de hace dos años, y que este Consell tiene que abogar por una optimización y eficacia de los recursos públicos", han añadido estas fuentes, que han puesto como ejemplo el programa del Bono Viaje, "que está batiendo récord de pernoctaciones con una menor consignación presupuestaria, y con un reparto más equitativo de paquetes entre los distintos subsectores de alojamiento". "Es el PSPV quien no parece tener un plan para el turismo, sino más bien una colección de excusas para no exigir a los responsables directos del desastre del Imserso que escuchen a los empresarios y actúen para salvar un programa que es vital para la Comunidad Valenciana", han manifestado.

