El brasileño André, rumbo a Inglaterra para unirse al Wolverhampton tras dejar Fluminense

Río de Janeiro, 29 ago (EFE).- El centrocampista André da Costa Neto, convocado para los dos próximos partidos de la selección brasileña por las eliminatorias mundialistas, viajó este jueves a Inglaterra para fichar por el Wolverhampton tras despedirse del Fluminense, con el que fue campeón de la Libertadores el año pasado.

"Las despedidas siempre son difíciles y duelen, pero creo que ya se me había pasado la hora de salir de la zona de confort y buscar objetivos mayores. La Premier League es una competición muy difícil pero es la realización de un sueño", afirmó el centrocampista al confirmar su marcha al Woverhampton.

En las declaraciones que concedió en el aeropuerto de Río de Janeiro poco antes de embarcar, André anunció su salida del Fluminense y una transferencia que, de confirmarse, puede ser la mayor en la historia del club carioca.

El acuerdo no ha sido confirmado por el Fluminense debido a que está pendiente de las formalidades y los exámenes médicos, pero versiones de prensa indican que fue cerrado por 22 millones de euros, el mayor valor ya recibido por el club brasileño por una transferencia.

El monto, sin embargo, es inferior a los 30 millones de euros que el Liverpool llegó a ofrecer el año pasado por los derechos federativos de André y que tanto el club como el futbolista rechazaron debido a que su prioridad entonces era la Libertadores.

"No me arrepiento de nada. No cambiaría lo que viví el año pasado por nada. Por eso estoy seguro de que tomé la decisión correcta", aseguró.

André afirmó que le duele despedirse del Fluminense, club al que llegó aún niño, y le pidió a los dirigentes que le dejen la puerta abierta cuando concluya su etapa en Europa, así como ocurrió con el lateral Marcelo y con el defensa Thiago Silva.

El futbolista nacido en el empobrecido estado de Bahía hace 23 años ingresó al Fluminense en 2013, cuando tenía 12 años, y disputó su primer partido como profesional en 2020.

En cuatro años ganó la Libertadores de 2023, la Recopa Sudamericana de 2024 y los campeonatos Cariocas de 2022 y 2023.

Pese a que se perdió la oportunidad de disputar la pasada Copa América por una lesión, esta semana el seleccionador Dorival Júnior lo convocó para los partidos de Brasil contra Ecuador y Paraguay en septiembre por las eliminatorias del Mundial de 2026. EFE

