Moreno lamenta el nuevo "asesinato" por violencia machista y llama a "erradicar" entre "todos" este "horror"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha lamentado este miércoles el "nuevo caso de violencia machista" que se ha registrado en Sevilla con el "asesinato" de una mujer, y ha realizado un llamamiento a "erradicar" entre "todos" este "horror". En un apunte en su cuenta en la red social 'X', el presidente de la Junta se ha pronunciado así después de que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, haya confirmado como caso de violencia de género la muerte de una mujer de 58 años presuntamente a manos de su pareja este miércoles en Sevilla, elevando a siete las víctimas mortales de violencia machista en Andalucía en lo que va de 2024, de los que cinco han sido en la provincia de Málaga. A ellas hay que sumar dos menores muertos en casos de "violencia vicaria". En relación a este último caso --el primero mortal de violencia machista registrado en la provincia de Sevilla este año--, la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de su pareja en el barrio hispalense de Pino Montano. El varón se encuentra detenido y está hospitalizado tras autolesionarse. La víctima tenía dos hijos mayores de edad y no constan denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor en el Sistema Viogén, dependiente del Gobierno central. Con esta víctima mortal, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 32 en 2024, y a 1.276 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. "Es dramático. Se confirma un nuevo caso de violencia machista con este asesinato en Sevilla", ha lamentado Juanma Moreno desde dicha red social, en un comentario en el que ha añadido que "es obligación de todos erradicar este horror". "Lucharemos para ello con todas nuestras fuerzas", ha aseverado el presidente de la Junta, que ha trasladado además públicamente sus "condolencias a los familiares y entorno de la víctima". CONDENA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA También el delegado de Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado este último "asesinato machista" registrado en la comunidad en un comunicado en el que ha querido trasladar un mensaje de afecto a los hijos de la víctima, y ha insistido en la necesidad de "salvar vidas denunciando y poniendo en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los hechos". Pedro Fernández ha añadido que "si la víctima no es capaz de hacerlo, por miedo o por cualquier otra imposibilidad, deben ser las personas que la rodean, sus familiares o vecinos, quienes lo comuniquen a quienes pueden salvar su vida". "En junio, el Sistema de seguimiento integral de violencia de género, Sistema VioGén, contabilizaba 24.381 casos activos y debemos acabar con estas cifras", ha abundado el delegado del Gobierno, que ha asegurado que para conseguirlo "no hay otra vía que la educación en igualdad y la unión de fuerzas de todos los partidos políticos, administraciones, instituciones y sociedad civil". "Solo construyendo un bloque inamovible de oposición a la violencia machista conseguiremos desterrarlos de nuestra sociedad", ha remarcado Pedro Fernández. MÁS REACCIONES Por su parte, la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha dicho sentirse "horrorizada" por la noticia de este suceso y ha mostrado "todo" su apoyo a la familia de la víctima. Así lo ha señalado también a través de la red social X, en un comentario en el que ha querido también recordar que hay "un teléfono que salva vidas: 900 200 999, operativo las 24 horas". "Todos tenemos que grabarlo en nuestra memoria", ha expresado la consejera. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), también ha mostrado su "más enérgica repulsa y condena por el presunto asesinato machista de una mujer en Pino Montano", y ha llamado a "seguir trabajando juntos para acabar con esta lacra". Además, ha recordado los teléfonos de atención 016, 092, 091 y en los Centros Integrales de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla. Por su parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha mostrado "mucho dolor y rabia" por este nuevo asesinato por violencia de género y ha dicho estar "muy pendiente" de la investigación. Además, ha señalado que se ha producido en un barrio, Pino Montano de la capital hispalense, que siente "tan cerca". "Mi pésame y todo mi cariño a la familia, allegados y a los vecinos, a los que envío mi afecto y solidaridad", ha señalado Espadas para pedir "unidad, compromiso y recursos" contra esta lacra. El teléfono 016 ofrece información general y asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata, 24 horas al día, siete días a la semana, por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta actuación también se realiza a través del WhatsApp 600 000 016 y del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es. Desde el Gobierno recuerdan que el teléfono 016, las consultas 'on line' a través del correo electrónico '016-online@igualdad.gob.es' y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 "pueden servir de asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como el asesoramiento jurídico" en horario de 8,00 a 22,00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

