El PSOE y sus socios rechazan citar a Sánchez y Albares en el Congreso, con la abstención de Junts

El Congreso ha rechazado este martes las peticiones del PP para citar al presidente, Pedro Sánchez, y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea (UE) y Cooperación, José Manuel Albares, a comparecer para dar cuenta de la postura de España respecto a la situación derivada de las elecciones de Venezuela de finales de julio. La Diputación Permanente del Congreso se ha reunido durante esta jornada para debatir y votar las tres peticiones 'populares', una para Sánchez y dos para Albares, para que expliquen la posición del Ejecutivo en relación a los comicios del país caribeño, que dieron como vencedor a Nicolás Maduro entre acusaciones de "fraude". Las tres votaciones se han saldado con 33 votos a favor, los de PP y Vox; 35 en contra, los de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos; y la abstención de Junts, cuya representante en el debate, la diputada Marta Madrenas, no ha intervenido en el debate previo a la votación de las peticiones. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha justificado la petición de comparecencia de Sánchez y Albares asegurando que, ante el "fraude" y la "represión" en Venezuela, el presidente "guarda un silencio atronador" sobre la situación en el país caribeño. "No ha pronunciado ni una sola palabra sobre lo que está sucediendo", ha subrayado. En esta línea, ha afirmado que Sánchez prefiere "dictaduras de izquierdas antes que gobiernos democráticos de derechas". Así, Tellado ha pasado a cuestionarse los motivos de este silencio y se ha preguntado si esta "tibieza tiene algo que ver con las maletas de Delcy" Rodríguez, en alusión al encuentro mantenido entre la vicepresidenta de Venezuela y el exministro de Fomento José Luis Ábalos en el Aeropuerto de Adolfo Suárez. También ha aprovechado su intervención para arremeter contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el trabajo de mediación que ejerce en Venezuela. Ha cuestionado "quién pagó" el viaje del expresidente para asistir al proceso electoral venezolano, si fue "Maduro, el PSOE o una empresa con intereses económicos en la zona" y ha lamentado que su labor "abochorna" a los españoles. "Exigimos luz sobre las tinieblas que rodean esta relación", ha zanjado. Por su parte, Vox sí ha expresado su apoyo a las solicitudes del PP. Su portavoz en la Diputación Permanente, José María Sánchez, ha criticado "la esclavitud ideológica de la izquierda española de su ideología matriz, el marxismo-leninismo" y ha puesto el foco en la "incompetencia comprobada y contrastada" de Albares, que se "acompasa a una errática política exterior". De su lado, el PSOE ha cargado contra el PP por querer hacer "ruido político" y "política interna basada en bulos y falsedades" para "deteriorar" al Gobierno utilizando la situación de Venezuela. El diputado Sergio Gutiérrez ha trasladado la negativa del PSOE a la celebración de estas comparecencias, alegando "falta de necesidad política" puesto que Albares ya compareció para abordar el mismo asunto en el Senado hace dos semanas y que la semana próxima se celebrará un Consejo Europeo de ministros de Exteriores en el que se tratará la situación en el país caribeño. Por ello, Sergio Gutiérrez cree que los 'populares' buscan "hacer ruido político" y "hacer política interna basada en bulos y falsedades" utilizando a Venezuela para "deteriorar" al Ejecutivo de Sánchez. "Ustedes no quieren hablar de Venezuela, quieren aprovecharse de una crisis que es seria", ha ahondado su señoría. LOS SOCIOS: VENEZUELA, LA "OBSESIÓN" DEL PP Sumar y los socios parlamentarios usuales del Gobierno PNV, Bildu y ERC también han expresado su negativa a la citación a que Sánchez y Albares comparezcan en la Cámara Baja para hablar sobre Venezuela, y han acusado al PP de estar "obsesionado" con el país latinoamericano y usarlo como "ariete" contra el Gobierno. En palabras del secretario general del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Txema Guijarro, el PP quiere "convertir la difícil situación interna" de Venezuela en "un ariete permanente contra la izquierda española en general y contra el Gobierno en particular", usando al país como una "cachiporra" contra el Ejecutivo. El diputado del PNV Mikel Legarda ha ratificado el no de su formación a las comparecencias justificando que Albares ya compareció en el Senado, aunque ha querido dejar claro que su partido criticó el proceso electoral venezolano. El diputado de EH Bildu Oskar Matute se ha opuesto con el mismo argumento y señalando la "lógica partidista" que, a su juicio, persigue el PP. Además, ha afirmado que Venezuela es una de las "serpientes del verano" de los 'populares', a los que cree "obsesionados" con el país. Del mismo modo se ha expresado la diputada de ERC Teresa Jordà, que ha puesto el foco en que es "la enésima vez" que el PP utiliza a Venezuela como "arma arrojadiza" contra la bancada de la izquierda.

