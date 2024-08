Consejera Murcia: "No sé a qué espera el ministro Planas para sentarnos a las comunidades afectadas por la sequía"

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha advertido que "el problema del secano se ha convertido en una emergencia nacional". "No sé a qué espera el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para sentarnos a las comunidades autónomas afectadas por la sequía", ha remarcado En declaraciones al programa 'Plaza Pública' de Onda Regional recogidas por Europa Press, Rubira ha recordado que "se nos planteó la oportunidad de reunirnos las comunidades autónomas afectadas por la sequía con las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) y las cooperativas agroalimentarias". De hecho, Rubira ha recordado que ella, acompañada por las OPAS de la Región de Murcia, se reunió en Madrid con los representantes nacionales de estas organizaciones y cooperativas "en una primera instancia" y les explicó el problema existente en la Región de Murcia. Ha señalado que estas asociaciones y cooperativas agrarias nacionales ya habían solicitado a Planas que se estableciera esta Mesa de la Sequía y aceptaron que Rubira se uniera a ellos. De hecho, propusieron a la consejera que hablara con las comunidades autónomas que también padecen esa sequía para que todas firmaran la carta que pretendían enviar al Ministerio. En este sentido, Rubira ha recordado que ella se puso en contacto con todas esas comunidades y, cuando se hizo esa reunión posterior entre todas con la OPAS y las cooperativas, "hubo consejeros y consejeras como, por ejemplo, Mercedes Morán de Extremadura, que quería sumarse también" a pesar de que "este año no tenía muchas sequías pero el año pasado tuvo muchísimas". Ha reconocido que esperaban que el ministro respondiera "a la mayor brevedad posible" a la carta que le remitieron. "Porque el secano es una emergencia nacional y un problema de Estado", según Rubira, quien ha advertido que no es solamente la Región de Murcia la que tiene el problema de la sequía sino que son muchas comunidades autónomas porque las precipitaciones son escasas". Ha recordado que el Gobierno murciano ha hecho un "esfuerzo económico muy importante" para afrontar este problema, pero ha considerado que "es un tema de Estado, es una emergencia nacional y el ministro nos tiene que decir algo". Rubira ha señalado que la carta se remitió en junio y todavía no se ha celebrado la reunión. "No sé a qué espera el ministro para sentarnos, porque esto no tiene espera tal y como dicen los agricultores", según la consejera, quien ha advertido que "se le está muriendo el campo y tenemos un avance al desierto". A su juicio, Planas "tiene que empatizar con el sector al que representa". En este sentido, Rubira ha recordado que Planas no le ha concedido una reunión individual, "por más que se lo ha solicitado", pero sí que ha podido verse con él en el marco de conferencias sectoriales o de encuentros consultivos. En estos encuentros, Rubira ha recordado que siempre ha reclamado a Planas "que por favor hable con su compañera", la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, porque "en el sector que representa es muy importante el agua, sobre todo en la zona del Levante". De hecho, ha recordado que la Región de Murcia acogió una cumbre en la que el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, recibió a los consejeros de Andalucía, de Madrid y de Valencia. "Estuvimos todos en esa cumbre para defender el trasvase del Tajo-Segura que, para nosotros, es vital para el desarrollo económico, social y medioambiental del Levante y sobre todo de la Región de Murcia". "No nos pueden mermar el agua que nos llega del Tajo", tal y como ha defendido Rubira, quien ha considerado que "también tienen que entender que esto no es solamente una cuestión de comunidades autónomas". Así, ha considerado que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) "debe estar también presente". De hecho, ha recordado que el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, estuvo presente en esa cumbre celebrada en la Región. Y es que, en su opinión, el Scrats "tiene mucho que decir, porque el Sindicato es el que representa a los regantes". Rubira, que antes de ser consejera presidió una comunidad de regantes, ha recordado que el Scrats era el que avalaba a estos organismos "en todo". "Era el que nos marcaba hojas de ruta, siempre ha estado ahí ante cualquier duda siempre y tiene mucho que decir". De hecho, ha señalado que el Sindicato "tiene un departamento técnico que está perfectamente cualificado para también opinar", pero ha reprochado que el Ministerio le "deja fuera". A este respecto, ha lamentado que todavía no sabe "nada" de la reunión técnica que se celebró hace meses por las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Se trata, ha recordado, de un encuentro al que acudieron las comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia con la intención de saber "si se iban a modificar esos caudales, el por qué y queríamos saberlo técnicamente". "El sufrimiento y la preocupación que tenemos desde el Gobierno regional es que las noticias no van a ser buenas", según Rubira, quien ha lamentado que en esa reunión "no estaba el Sindicato, a pesar de que debería de estar". "Cuando ya no quieren que esos representantes de los regantes estén, eso a mí me preocupa todavía más", ha zanjado.

