Clavijo y Vivas apelan a la "unidad" para afrontar la crisis migratoria de Canarias y Ceuta

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido este martes una conversación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la que han incidido en apelar a la "unidad" política para afrontar la crisis migratoria que padecen ambos territorios, especialmente por la saturación de la red de acogida para los menores migrantes no acompañados. "Hoy he mantenido una conversación con el presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas y hemos coincidido en la necesidad de abordar la situación migratoria desde la unidad para recabar el apoyo del resto de administraciones el Estado y que nos permita dar una respuesta como país", ha escrito en su perfil de 'X'. El propio Vivas ha pedido este mismo martes "socorro" dado que la ciudad autónoma "a día de hoy ha agotado el presupuesto de todo el año" para la atención de menores, ante el incremento de llegadas en los últimos días. Ante esta situación, Vivas ha exigido la implicación de todo el Gobierno y comunidades autónomas. "Esto es un asunto de Estado al margen de colores políticos, al margen de situaciones coyunturales y de intereses partidistas", ha explicado ante la situación "absolutamente agobiante" que está viviendo la ciudad con más de 500 menores no acompañados, ha apuntado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

