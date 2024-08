Badosa: "Quiero demostrar que valgo y jugar todas las semanas con Swiatek y Sabalenka"

Nueva York, 28 ago (EFE).- Paula Badosa atraviesa un momento muy dulce de juego y resultados y este miércoles, tras clasificarse por primera vez para la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, aseguró que quiere demostrar que puede volver a lo más alto y a competir con las mejores.

"Quiero ganar el premio al 'WTA Comeback of the Year' (a la tenista que regresa con más fuerza a la élite) porque quiero demostrar que valgo para esto. Sinceramente, quiero jugar todas las semanas con Aryna (Sabalenka), con Iga (Swiatek), con (Jessica) Pegula... Quiero jugar con estas jugadoras y retarme contra ellas", dijo en una rueda de prensa.

Tras una larga travesía por el desierto con lesiones y malos resultados, la española pasea estos días su sonrisa por su Nueva York natal y este miércoles sometió a la estadounidense Taylor Townsend, 48 del mundo, por 6-3 y 7-5 en una hora y 40 minutos.

Badosa, 29 del ránking, jugará por primera vez la tercera ronda de Flushing Meadows ante la rumana Elena-Gabriela Ruse (n.122), que, de las rondas previas, dio la campanada al superar a la checa Barbora Krejcikova (n.8 y campeona este año en Wimbledon) por 6-4 y 7-5 en una hora y 45 minutos.

"La verdad es que estoy contenta porque era algo que tenía muy cruzado en este torneo. Me acuerdo hace un par de meses que también lo estaba trabajando con mi psicólogo: 'Vamos a focalizar esta gira porque es algo como que siempre lo has rechazado mucho'", recordó.

"Estoy contenta porque antes de volar a EE.UU. era algo que llevaba trabajando, sobre todo mentalmente trabajé mucho el estar más abierta y no estar tan cerrada mentalmente con las condiciones: yo no me creía que pudiera jugar bien en estas condiciones tan rápidas. Demostrármelo a mí misma es algo de lo que estoy muy orgullosa", agregó.

Badosa hizo una apuesta arriesgada al renunciar a los Olímpicos de París 2024 para hacer la gira completa de pista dura por Norteamérica y le ha salido de maravilla, ya que conquistó el WTA 500 de Washington (su primer título desde enero de 2022) y alcanzó las semifinales del WTA 1.000 de Cincinnati.

Un aspecto fundamental de su excelente momento es que ahora se encuentra al cien por cien físicamente.

"Sabía que una vez que mi cuerpo respondiera, el tenis y los resultados llegarían. Antes de mi lesión era una de las mejores tenistas del mundo y creo que ahora lo estoy demostrando de nuevo", apuntó.

"Honestamente, lo que siento ahora, y va a sonar realmente mal, me siento muy orgullosa de mí misma y con mi ego como un poco más alto. Cuando estaba en abril y en mayo escuchaba a la gente diciendo 'tienes que retirarte', 'nunca vas a ser la misma jamás'... Pero yo tengo ese fuego dentro y me dije que iba a demostrarles que estaban equivocados", expresó.

Ahora se medirá con Ruse, que le derrotó en Dubái en 2022 en su único enfrentamiento entre ambas. "Tengo muy malos recuerdos de ese partido, la verdad...", reconoció sonriendo.

"Fue bastante mal, era un momento que yo estaba muy arriba, con muchas expectativas y no lo gestioné para nada bien. También recuerdo que ella jugó muy bien. Espero un partido en el que ella no tenga nada que perder y yo lo contrario. El partido siguiente es engañoso con toda la presión. También es mi primera vez que podría llegar a segunda semana (de este torneo), entonces es un poco a ver cómo gestiono todas esas emociones", indicó.

Por último, Badosa aseguró que no le importa competir en condiciones de calor intenso y alta humedad que son la marca de la casa del 'grand slam' de la Gran Manzana.

"Me gusta el sufrimiento. Soy española, tengo esa inspiración de Rafa. Voy a estar ahí cuatro horas si se necesita", afirmó. EFE

dvp/car

(foto)