AMP- Sindicatos de Policía piden que Marlaska y Fiscalía de Menores actúen por el taller de guerrilla de Granollers

Varias organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil han pedido la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la Fiscalía de Menores por el taller en el marco de la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers (Barcelona) que consistía en lanzar cócteles molotov simulados contra un maniquí vestido de policía. La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido que el Ayuntamiento gobernado por el PSC inste a la retirada de subvenciones públicas para los organizadores de la actividad. "Constituye uno de los episodios más repugnantes de exhibición pública de odio, sectarismo y adoctrinamiento en la violencia", ha señalado en un comunicado, reclamando que la Fiscalía de Menores intervenga de forma "inmediata". El sindicato ha lamentado que el "aquelarre contra los policías evoca lo que en otras épocas no era más que terrorismo puro y duro". "La sociedad catalana no puede dejarse caer por el desfiladero de quienes justifican cualquier método para alcanzar la independencia", ha avisado. En este sentido, la CEP también se ha dirigido al Ministerio del Interior para pedirle "menos cesiones de competencias" a favor de la Generalitat de Cataluña y, en su lugar, realizar una "defensa inequívoca y cerrada del papel de la Policía Nacional y de la Guardia Civil". CARTA A MARLASKA El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha reaccionado a las imágenes de Granollers remitiendo una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que reclama su intervención directa para evitar la propagación de discursos de odio contra el colectivo policial. "Resulta preocupante observar cómo ciertos grupos, en su búsqueda por lograr sus metas políticas o ideológicas, utilizan la manipulación de jóvenes y niños", señala el SUP en una carta firmada por su secretaria general, Mónica Gracia, en la que reclama medidas para frenar el "adoctrinamiento que menoscaba el principio de autoridad dentro de una sociedad libre". JUPOL, otro de los sindicatos de la Policía Nacional, también ha subrayado la participación de menores en el taller de Granollers. "El odio que transmiten a los niños hacia la Policía luego lo vemos reflejado en los hijos de los compañeros que trabajan en Cataluña y tienen que cambiarlos de colegio por ese acoso que sufren", han avisado. Desde la Guardia Civil han comparado la situación en Cataluña con la del País Vasco por la actividad terrorista de ETA. "El odio hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aumenta en un comunidad autónoma que cada vez se parece más al País Vasco. Es una auténtica vergüenza que en este tipo de actos se encuentren niños. Por desgracia, alguno podría acabar siendo un auténtico CDR en un futuro", ha señalado JUCIL. MOSSOS DENUNCIAN Y APELAN A TRAPERO El sindicato de los Mossos d'Esquadra Uspac ha dado un paso más y ha denunciado directamente ante la Fiscalía Superior de Cataluña a la alcaldesa de Granollers, la socialista Alba Barnusell. En el escrito, consultado por Europa Press, denuncian a Barnusell y a todas las personas responsables de la actividad por un posible delito de odio y de injurias graves contra los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Además, el portavoz de Uspac, Albert Palacios, ha detallado que también han pedido a los patrocinadores de la actividad que se retiren de la Festa Major, y a la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y al nuevo director general, Josep Lluís Trapero, que "actúen y presenten una querella" por estos hechos. LOS AUTORES HABLAN DE ACTO LÚDICO Y EL AYUNTAMIENTO SE DESMARCA Los promotores del controvertido taller, la colla dels Blaus de Granollers --uno de los organizadores de las fiestas--, han lamentado la interpretación de la actividad y han asegurado que en "ningún caso han querido ofender a los cuerpos de seguridad ni incentivar la violencia". "Se trataba de un acto lúdico en el marco de la Festa Major", han sostenido. Tras difundirse las imágenes del polémico taller, el Ayuntamiento de Granollers ha publicado un comunicado en el que expresa su apoyo a los cuerpos de seguridad y muestra su rechazo a la actividad organizada por el grupo de la colla dels Blaus en la Fiesta Major. Desde el ayuntamiento aclaran que "la corporación desconocía el contenido del acto y defiende los valores de paz y convivencia". La actividad, que la colla bautizó como 'Pràcticum: Tècniques Aplicades de Guerrilla Urbana', se celebró este martes por la tarde en la plaza de Can Trullàs de Granollers. En la descripción de la actividad, publicitada en la página web del Ayuntamiento de Granollers, se especificaba que consistía en una introducción a las principales herramientas técnico-tácticas para una estrategia subversiva. PP PIDE DIMISIONES Desde el ámbito político, El PP de Cataluña ha pedido este miércoles la dimisión de la alcaldesa de Granollers (Barcelona), Alba Barnusell, del PSC, "por permitir que en las fiestas del municipio se realicen prácticas de cócteles molotov y de guerrilla urbana en la vía pública". En un comunicado, el PP ha advertido de que "no piensa permitir que en Cataluña se promocione el odio desde las administraciones públicas" y, por ello, ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía. La formación de Alejandro Fernández ha reclamado también al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a la consellera de Interior, Núria Parlon, que "no se pongan de perfil ante esta situación y actúen cuanto antes".

Compartir nota: Guardar Nuevo