PP inicia el 'curso político' en CyL con "mano tendida" a los grupos y Vox advierte de que no apoyará "gratis"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel García Nieto, ha incidido este lunes en que la formación afronta el nuevo 'curso político' en Castilla y León con "mano tendida" hacia los otros grupos parlamentarios, mientras que sus exsocios de Gobierno de Vox han advertido de que no apoyarán "gratis" las propuestas del PP. Este lunes se han desarrollado en las Cortes de Castilla y León las reuniones de la Mesa del parlamento autonómico y la Junta de Portavoces para abordar la organización del segundo periodo de sesiones de este año y que además han sido las primeras que se celebran tras la ruptura del pacto de Gobierno entre el PP y Vox hace un mes y medio. En las comparecencias de los portavoces o representantes parlamentarios que han asistido al encuentro, con ausencias destacadas como las del Grupo Mixto, del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca; y todavía sin portavoz designado del PP; han sido reiteradas las reflexiones sobre la nueva concepción del parlamento autonómico, con el Partido Popular en minoría y necesitado de llegar a acuerdos puntuales para sacar adelante sus iniciativas. En este sentido, el portavoz adjunto del Grupo Popular se ha referido a este "nuevo curso político" como una etapa "diferente" en el que la intención del PP es "llegar a acuerdo con todos los grupos políticos" para sacar adelante "todas las iniciativas" que favorezcan a los castellanos y leoneses. Por ello, ha mostrado "mano tendida" a todos los grupos políticos, y al ser preguntado por la actitud del PP con sus hasta hace unas semanas socios de Gobierno, ha apostillado que "por supuesto, mano tendida a Vox". En este sentido, ha mostrado todo el "respeto" a los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento y especialmente ha destacado la relación "estrecha y buena" que ha mantenido el PP con Vox como socios de Gobierno. "Espero que sigamos teniendo esa relación de respeto y de acuerdo en los puntos en los que teníamos acuerdos que sostenían el pacto de Gobierno y en los puntos de disensión cada uno adoptará la posición que venía manteniendo", ha reflexionado. "AHORA NO HAY SOCIOS". Eso sí, ha lanzado un mensaje a sus ex socios en el sentido de que espera que antepongan en su política "los intereses de los castellanos y leoneses" y ha aseverado que "ahora no hay socios, ni preferentes ni no preferentes". El portavoz parlamentario de Vox y hasta hace un mes y medio vicepresidente de la Junta ha enfatizado en este sentido que el PP "tiene que entender que no pueden contar con los votos de Vox", pues su partido "no va a apoyar gratis", sino que se deberá negociar cualquier Ley o proposición que se quiera aprobar. "La única posibilidad que existe para seguir la Legislatura con normalidad es que el PP busque el apoyo de Vox o del PSOE", ha concretado García-Gallardo, que se ha mostrado "expectante" para conocer en los próximos plenos si el PP continuará con el "seguidismo" de las políticas de izquierdas que considera que había mantenido hasta la puesta en marcha del gobierno de coalición con su partido o si querrá mantener políticas "serias" y "coherentes" con el apoyo de Vox. De hecho, García-Gallardo ha apostado por abandonar "políticas maximalistas" pero ha defendido que se debe respetar la posición actual de Vox en el parlamento castellanoyleonés con 13 parlamentarios. Eso sí, en todo caso el portavoz de Vox ha recalcado que en ningún momento apoyarían propuestas del PSOE o una moción de censura. "Socialismo cero, nunca haremos a Luis Tudanca presidente de Castilla y León", ha apostillado. LEY DE CONCORDIA. Al ser preguntado sobre si una de las "líneas rojas" de Vox en este nuevo periodo de sesiones será el apoyo del PP a la propuesta de Ley de Concordia que presentó junto a la formación dirigida por Santiago Abascal, García-Gallardo ha confiando en que se mantenga el texto pues entiende que puede tener un "apoyo mayoritario" en las Cortes. "Para nosotros el texto no es perfecto, si lo hubiéramos registrado de manera individual tendría otros matices", ha reflexionado el portavoz de Vox, que ha recordado que su posición era proponer una "normativa neutral" que permita a los ciudadanos de Castilla y León acercarse a "los hechos ocurridos en el último siglo" de una manera "neutral" y "no sectaria". Por ello, ha reiterado que tienen la "incógnita" de saber si el Partido Popular satisfará "lo que su electorado nacional espera de ellos" o si "van a seguir enfadados con su electorado y harán lo que el PSOE les diga". Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Socialista ha explicado que en las reuniones celebradas este lunes ha visto confirmado que "siguen siendo lo mismo García-Gallardo y Fernández Mañueco" y espera que el nuevo periodo de sesiones sea "más de lo mismo", con el PSOE "haciendo política de oposición en favor de los castellanos y leoneses". Por el contrario, espera "nada" del PP y de su "exsocio pero un poquito socio", en referencia a Vox, pues considera que son "primos hermanos que han tenido una pequeña discusión". De hecho, ha reprochado que ambas formaciones han mantenido el acuerdo para "cercenar" la actividad parlamentaria del PSOE ya que han acordado un reparto del número de interpelaciones que podrán realizar los grupos parlamentarios en el que se restan tres a los socialistas para que pueda contar con ellas Vox. En el caso del Grupo Mixto ha comparecido el procurador de Soria ¡Ya! Ángel Ceña, que ha explicado que su formación centrará su atención en el nuevo periodo en dos asuntos como la puesta en marcha de una Ley de Medidas contra la Despoblación y en la reivindicación a la Junta para que actúe contra el nuevo mapa de transporte de viajeros ya que ve confirmado que se van a eliminar líneas importantes para su provincia como la Soria-Calahorra. PRESUPUESTOS. Sobre la mesa ha estado también el trabajo para aprobar los próximos presupuestos de la Junta de Castilla y León, una materia que deberá formar parte del nuevo periodo de sesiones. En este sentido, García Nieto ha dado por hecho que "cuando lleguen, habrá que negociarlos" pero ha considerado que así se ha hecho "siempre" que ha gobernado el PP, "con todos los grupos". De hecho, ha enfatizado que el gobierno autonómico presentará "el mejor proyecto" e incluso cree que las formaciones parlamentarias "tendrán difícil decir que no". Por su parte, el representante de Vox ha incidido en la idea de que si el Partido Popular quiere apoyar con sus presupuestos "políticas de izquierdas" no habrá "nada" que negociar con su partido, pero si "lo que quieren es apoyar políticas de reducción de impuestos, si como verbalizan en ámbito nacional quieren acabar con el tráfico de personas", podrán apoyar la aprobación de los presupuestos. Mientras tanto, la socialista Gómez Urbán ha preferido no hacer "predicciones" sobre la presentación del proyecto de Presupuestos y esperar a que llegue el momento. Pero ha defendido que el PSOE siempre pensará en los intereses de Castilla y León y apoyará "todo lo que favorezca" a la comunidad, sin cruzar las "líneas rojas" que mantendrá. En las ruedas de prensa posteriores a las reuniones ha habido tiempo incluso para preguntas sobre un hipotético adelanto de las elecciones autonómicas, sobre el cual García-Gallardo ha insistido en que Vox siempre mantiene la idea de "paso corto y mirada larga", pues defiende que nunca han pensado "en las siguientes elecciones sino en las siguientes generaciones". Así, ha aseverado que "todos los rumores que pueda haber" sobre futuras elecciones no les afectan.

