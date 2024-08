Portavoz de la Junta de Andalucía cree que Albiol (PP) "no estuvo afortunado" con su comentario sobre inmigrantes

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha sostenido este lunes que el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), "no estuvo afortunado" con el comentario que publicó en la red social 'X' acerca de inmigrantes. A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno andaluz, la consejera portavoz se ha pronunciado sobre el comentario que el alcalde de Badalona publicó este mes en la citada red social en el que escribió que, viajando en un ferry Ibiza-Barcelona, vio como "unos diez hombres marroquíes" embarcaron y tenían teléfono, gafas de sol y "alguno incluso con un cuerpo de gym". "Esto acabará como Francia antes que después. Al tiempo", subrayó el alcalde de Badalona en su comentario. La consejera portavoz del Gobierno andaluz ha opinado al respecto que piensa que Albiol "no estuvo muy afortunado" con ese comentario, aunque, según ha apostillado, "la realidad" es que el alcalde de Badalona "tiene un conocimiento de la situación diferente porque está muy pegado al problema", y él "hablaba de lo que estaba viendo, de lo que estaba padeciendo, o lo que estaba en esos momentos ocurriendo". "Pero bueno, en definitiva, yo creo que no estuvo afortunado", ha concluido insistiendo la consejera portavoz del Gobierno andaluz.

