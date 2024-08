Mazón sobre la "ensoñación" de los 'Països Catalans': "Ya está bien de esta patochada, que nadie levante esa bandera"

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha rechazado de nuevo la "ensoñación" de los 'Països Catalans' y ha advertido que tanto la Comunitat Valenciana como el Partido Popular se enfrentará a cualquier intento de promoverla mientras él siga al frente del Consell. "Esto se ha acabado. Y cada vez que se mueva un milímetro, vamos a estar enfrente. Porque ya está bien de esta tontería y de esta patochada (...) Que nadie levante esa bandera", ha manifestado unos días después de que quemaran una fotografía con su rostro durante un acto del colectivo Arran en las fiestas del barrio de Gràcia de Barcelona, unos hechos que tanto el PPCV como él condenaron en redes sociales. Mazón ha asegurado que es algo que le afecta "bastante poco" porque viene "llorado de casa" y que se siente así "más allá de un ataque personal" o de que "algunos otros estén contentos y lo llamen jarabe democrático". "En cualquier caso, lo que sí que hago es cumplir con mi obligación y decirles que sé que lo van a seguir haciendo", ha añadido. "Sé que van a seguir intentándolo; no solamente ellos: Esquerra Republicana, Junts... vienen hablando de 'Països Catalans' desde hace demasiado tiempo", ha denunciado, para subrayar que es algo que "no va a ocurrir mientras el Partido Popular esté en la Comunidad Valenciana, mientras haya una cosa que se llama Constitución y Estatut". "QUEMEN LO QUE QUEMEN, VOY A ESTAR AQUÍ" En esta línea, ha proclamado: "Cada vez que alguien levante una bandera diciendo 'Països Catalans' nos va a tener enfrente. Porque no somos el apéndice de nadie, no somos el hermano pequeño de unos supremacistas de nada, no somos los aplaudidores de la supremacía de nadie. Y no va a ocurrir, que quemen todo lo que quieran, que yo voy a estar aquí, el Partido Popular está aquí y la Comunidad Valenciana va a estar aquí. Ya está bien. Y no solamente exigimos respeto, sino que además lo promovemos". Dicho esto, Mazón ha remarcado que "todo tiene un límite" cuando "llega un momento en el que se ríen de uno y se creen por encima de uno" por "poco menos que ensoñaciones separatistas y supremacistas". "Se ha acabado", ha insistido, y les ha retado a hacerlo "todas las veces que quieran". "Tienen que saber que vamos a seguir estando enfrente con todas las consecuencias. Lo digan como lo digan, quemen lo que quemen, me pongan boca arriba o boca abajo. Aquí estamos. Mañana, pasado y al otro. Y así será", ha abundado. Como ejemplo, ha indicado que "tenían la ensoñación de la amnistía, el Gobierno de España decía que no iba a ocurrir y ocurrió; tenían la ensoñación de la malversación y ocurrió; tenían la ensoñación de los indultos y el Gobierno de España decía que no iba a ocurrir y ocurrió". "Pues con los 'Països Catalans, pie en pared", ha zanjado, al considerar que "esto sí que ya no tiene un pase". "Desde luego, hay más de cinco millones de españoles en la Comunidad Valenciana que se sienten profundamente valencianos y están muy orgullosos de serlo --ha argumentado--. Para lengua, la nuestra. Para tradición, la nuestra. Aquí se ha acabado de jugar con estos señores que se creen incluso el anexionismo". Al respecto, el jefe del Consell ha criticado que durante las dos últimas legislaturas del Botànic (PSPV-Compromís) "ha sido más difícil de elegir porque el propio gobierno de la Comunidad Valenciana, como si fuéramos parte de unos países, era el que estaba dando millones de euros a las entidades que dicen que somos 'Països Catalans'". Y ha rematado: "Ya pueden hacer las fiestas que quieran, ya pueden enseñar las opciones como las que quieran, ya pueden venir dirigentes nacionalistas, separatistas, supremacistas a Alicante y decir que es una ciudad de los 'Països Catalans', que esto se ha acabado".

Compartir nota: Guardar Nuevo