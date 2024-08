Mamardashvili se queda porque el Valencia cambió su vida y sabe que es un año muy difícil

Valencia, 27 ago (EFE).- El guardameta georgiano Giorgi Mamardashvili aseguró este martes tras hacerse oficial su fichaje por el Liverpool y su cesión al Valencia que el club de Mestalla "ha sido fundamental" en su carrera y "ha cambiado" su vida y porque "todos" saben que este año "va a ser muy difícil".

Mamardashvili, en un mensaje en redes sociales, explicó que no tiene "palabras suficientes" para expresar su gratitud por todo lo que le ha dado el Valencia y el valencianismo: "Me habéis hecho sentir como en casa. El Valencia ha sido fundamental en mi carrera y ha cambiado mi vida, por eso he decidido quedarme un año más aquí y dar el máximo que puedo para ayudar al equipo".

"Vuestro apoyo incondicional ha sido una fuente constante de motivación y alegría durante mis tres años en Valencia. Cada partido, cada entrenamiento y cada momento compartido con vosotros ha sido una experiencia inolvidable que llevaré siempre en mi corazón", incidió Mamardashvili.

Así, el guardameta, que ha pasado tres campañas en el club de Mestalla y que sumará una cuarta antes de viajar hasta Liverpool, quiso agradecer a todo el valencianismo por estos tres años desde su llegada en verano de 2021.

"Sabemos todos que este año va a ser muy difícil y entonces, juntos como nunca, tenemos que competir y luchar hasta el final", insistió Mamardashvili, que concluyó su mensaje con un "Amunt Valencia".

Valencia y Liverpool alcanzaron este martes un acuerdo por el portero, que seguirá en Mestalla por su deseo de continuar en el conjunto valenciano, pese a que el Liverpool prefería que siguiera en la Premier.

El futbolista georgiano llegó al Valencia en verano de 2021 por unos 750.000 euros procedente del Dinamo de Tiblisi y con el objetivo de llegar al primer equipo a medio plazo, aunque su nivel en la pretemporada y la lesión del neerlandés Jasper Cillessen hicieron que debutara ya la primera jornada de Liga con el primer equipo. EFE

